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شرطة عجمان تشارك في مهرجان شتاء مصفوت السابع

شرطة عجمان تشارك في مهرجان شتاء مصفوت السابع
11 يناير 2025 01:01

عجمان (وام)

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شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في فعاليات مهرجان شتاء مصفوت، تحت مظلة مهرجان نسمات مصفوت الذي انطلق في منتصف شهر ديسمبر 2024 ويستمر حتى أبريل من المقبل، وذلك ضمن جهودها المتواصلة لتحقيق مسؤوليتها المجتمعية، وتعزيز الشراكة مع الجمهور ومؤسسات المجتمع.
‎وقال الرائد الدكتور خليفة علي الكعبي، مدير فرع المرور والدوريات بمركز شرطة مصفوت الشامل، إن مهرجان شتاء مصفوت يعتبر مظلة تجمع عدداً من الفعاليات والمشاركات لمختلف المؤسسات الحكومية والرسمية بمنطقة مصفوت، لإظهار الطابع الثقافي والتراثي والحضاري لدولة الإمارات. ‎
ويتضمن المهرجان في نسخته السابعة، فعاليات متنوعة ومسابقات متعددة وتحديات ممتعة، وفقرات استعراضية وسط أجواء ترفيهية وثقافية مميزة، ويتيح للأطفال فرصة المشاركة في الفعاليات التعليمية والرياضية التي ترسخ في أذهانهم أهمية الحفاظ على التراث والهوية المميزة لإمارة عجمان، مسلطاً الضوء على الأصالة والتاريخ العريق للمنطقة.
‎والتقى موظفو مركز شرطة مصفوت الشامل وأفراد من العنصر النسائي مع الجمهور واستمعوا لآرائهم ومقترحاتهم التطويرية، إضافة إلى توزيع نشرات توعوية على الجمهور في المجال الأمني والمروري، وعرض أبرز إنجازات المركز للجمهور.

شرطة عجمان
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مصفوت
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