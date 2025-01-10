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علوم الدار

«أداء وولاء».. برنامج تعزيز الكفاءة المؤسسية

جانب من العرض التفصيلي للنظام الجديد (من المصدر)
11 يناير 2025 01:01

دبي (الاتحاد)

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، إطلاق برنامجها الجديد «أداء وولاء»، بحضور أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، حيث يهدف البرنامج إلى استدامة تطوير آليات العمل المؤسسي من خلال تعزيز الأداء الوظيفي واستدامته، ومكافأة إنجازات الموظفين، بما يتماشى مع رؤية الدائرة في تحقيق الشفافية، والتميز المؤسسي.
ويُعد «أداء وولاء» نقلة نوعية في أسلوب التقييم والتحفيز، حيث يعتمد على معايير مبتكرة وشاملة تسهم في تحسين جودة الخدمات واستدامة النتائج الإيجابية، وتعزيز ثقافة التقدير داخل بيئة العمل، ما يسهم في خلق بيئة مهنية أكثر إبداعاً وتميزاً.
وأكدت عوشة أحمد عبيد، مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة، أن إطلاق برنامج «أداء وولاء» يأتي ضمن جهود دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري الحثيثة في تعزيز ثقافة التميز المؤسسي، مشيرة إلى التزام الدائرة بتطوير بيئة عمل تشجع على الابتكار وتقدير جهود الأفراد، وهو ما يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية، ويرتقي بمستوى الخدمات.
وأضافت عبيد أن «أداء وولاء» يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء بيئة عمل إيجابية تحفيزية تتسم بروح التنافسية، وتركز على الإنجازات، وتعزز من كفاءة الموظفين، وتخلق فرص التميز، مما ينعكس إيجاباً على الأداء العام للدائرة، موضحة أن البرنامج يسهم في تعزيز مستويات الولاء الوظيفي، وتحفيز الموظفين لتحقيق أفضل النتائج.

دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري
دبي
الإمارات
أحمد درويش المهيري
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