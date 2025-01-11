الأحد 12 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

انطلاق قمة المليار متابع في دبي تحت شعار «المحتوى الهادف»

انطلاق قمة المليار متابع في دبي تحت شعار «المحتوى الهادف»
11 يناير 2025 13:52

 
انطلقت، صباح اليوم السبت، النسخة الثالثة من «قمة المليار متابع 2025»، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وتستمر فعالياتها حتى يوم الاثنين 13 يناير، وتُعقد في أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».
وتعد قمة «المليار متابع» الأولى من نوعها عالمياً في مجال تشكيل اقتصاد صناعة المحتوى، كما أنها الأكبر على الإطلاق، إذ تجمع النسخة الحالية أكثر من 15 ألف صانع محتوى و420 متحدثاً بارزاً من المؤثرين والخبراء العالميين، وتشهد عقد أكثر من 300 جلسة تخصصية مباشرة، لشركات ومنصات التواصل الاجتماعي العالمية والرئيسية.
وشهدت القمة حضوراً كثيفاً من المؤثرين وصناع المحتوى والمتابعين من شتى الجنسيات والفئات العمرية، إذ اكتظت صالة «الاتحاد» في أبراج الإمارات بالحضور الذين تابعوا الجلسة الافتتاحية التي قدمها الإعلامي ورائد الأعمال الإماراتي أنس بوخش، وركزت على مفهوم التأثير عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستعرضاً كيف يمكن أن يكون التأثير إيجابياً أو سلبياً، قبل أن يدير حواراً مع رجال الأعمال المصري نجيب ساويرس، الذي تحدث عن مسيرته المهنية وتأثير منصات التواصل الاجتماعي على أعماله بعدما أصبح أحد روادها.
وقبل انطلاق فعاليات القمة، أعلن المنظمون عن نفاد جميع التذاكر المخصصة للحضور، مع توقعات باستقبال أكثر من 30 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة المقررة للحدث.

أخبار ذات صلة
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
«قمة المليار متابع 2025» تكشف أسرار صناعة «المحتوى الهادف»
المصدر: وام
قمة المليار متابع
الإمارات
آخر الأخبار
تاكر كارلسون خلال جلسة ضمن قمة المليار متابع
علوم الدار
الكاتب الأميركي تاكر كارلسون: لم ألتقِ بقائد يشبه محمد بن زايد في حكمته وتواضعه
11 يناير 2025
جانب من توزيع كسوة الشتاء على أطفال غزة (من المصدر)
الأخبار العالمية
«الفارس الشهم 3» تواصل دعمها الإنساني للنازحين في غزة
اليوم 01:24
أطفال يصطفون لإعادة إمدادهم بالمياه في مخيم مؤقت للنازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
نقص الوقود يشل عمليات الإطفاء والإنقاذ في غزة
اليوم 01:24
شاب يقف قرب موقع تعرض للقصف في مدينة غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مباحثات قطرية أميركية حول  جهود وقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:24
طفل يحمل كرتونة مساعدات مقدمة من «الأونروا» في دير البلح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأونروا: أرشفة تاريخ اللاجئين الفلسطينيين
اليوم 01:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©