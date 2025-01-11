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علوم الدار

الإمارات تدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الآسيوي لبناء مستقبل أفضل

الإمارات تدعو إلى تعزيز التعاون البرلماني الآسيوي لبناء مستقبل أفضل
11 يناير 2025 16:22

 دعت دولة الإمارات إلى تعزيز التعاون البرلماني الآسيوي من خلال وضع السياسات التي تشجع على المساواة والعدالة، وتضمن بيئة تتيح المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي عضو مجموعة الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في الجمعية البرلمانية الآسيوية، في اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بالشؤون السياسية في الجمعية، الذي استضافته العاصمة العراقية "بغداد"، وناقش مشروعات قرارات اللجنة حول موضوعات: الحوكمة الرشيدة، وسيادة القانون والتمكين القضائي، والممارسات البرلمانية الجيدة، وبناء الازدهار في آسيا من خلال الصداقة والتعاون، والبرلمانات والحكومات الآسيوية معا من أجل الازدهار في آسيا، ودعم البرلمانات الآسيوية الثابت للشعب الفلسطيني، والتنمية المتسقة من خلال الديمقراطية، وتعزيز التعاون بين أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لحماية تعددية الأطراف وتعزيزها.
وفي مداخلة الشعبة البرلمانية حول مشروع القرارات، أكدت الدكتورة نضال الطنيجي، على أهمية دور البرلمانين في تكريس الجهود للنهوض بالمجتمعات عبر التعاون المشترك بين المجالس التشريعية، من خلال وضع السياسات التي تشجع على المساواة والعدالة، وتضمن بيئة تتيح المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أفضل، مع ضرورة الالتزام التام والكامل بمواصلة العمل، خاصة في ظل الظروف التي يشهدها العالم اليوم، على أمل أن تترجم النقاشات في الاجتماع إلى خطوات عملية تعزز التعاون البرلماني الآسيوي المشترك.
وقدمت الشعبة البرلمانية الإماراتية خلال الاجتماع مقترحاتها حول مشروع قرار بشأن التنمية المتسقة من خلال الديمقراطية، بالتأكيد على أهمية مشاركة المرأة باعتبارها أحد أهم الأطراف المساهمة في التنمية المستدامة، في ضوء توليها للمناصب القيادية تعزيزاً لمبدأ الديمقراطية والمساواة بين الجنسين.
واقترحت الشعبة البرلمانية كذلك إضافة بند حول مشروع قرار بشأن تعزيز التعاون بين أعضاء الجمعية البرلمانية الآسيوية لحماية تعددية الأطراف وتعزيزها.
كما ترأست سعادة الدكتورة نضال الطنيجي الاجتماع التنسيقي لأعضاء المجالس التشريعية الخليجية الذي عقد على هامش اجتماع اللجنة، للتنسيق حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع اللجنة.

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