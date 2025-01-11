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علوم الدار

محمد بن راشد يرحب بصناع المحتوى المشاركين في قمة المليار متابع

محمد بن راشد يرحب بصناع المحتوى المشاركين في قمة المليار متابع
11 يناير 2025 19:11

رحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، بصناع المحتوى المشاركين في قمة المليار متابع.
وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «نستضيف في دولة الإمارات قمة المليار متابع.. نرحب بـ15 ألف صناع محتوى يتابعهم 2.3 مليار متابع… نرحب بأصحاب الأفكار.. والإبداعات».
وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «نرحب بصناع المحتوى الذين يصنعون حياة أفضل عبر محتوى أفضل.. ويعملون معنا لبناء مستقبل أجمل. ووعدنا لجميع صناع المحتوى ببناء قطاع اقتصادي مستدام لصناعة المحتوى يعود عليهم وعلى مجتمعاتهم بالخير والازدهار».

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