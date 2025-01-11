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رئيس الدولة يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان

رئيس الدولة يهنئ جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان
11 يناير 2025 19:37

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، اتصالاً هاتفياً مع فخامة جوزيف عون هنأه خلاله بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية اللبنانية الشقيقة، متمنياً له التوفيق في قيادة لبنان نحو كل ما يحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والاستقرار. 
وأعرب سموه عن تطلعه إلى العمل معاً بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً سموه دعم دولة الإمارات كل ما يضمن أمن لبنان واستقراره، ويحقق تطلعات شعبه نحو التنمية.
واتفق الجانبان، خلال الاتصال، على اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت. 
من جانبه، عبر الرئيس اللبناني عن شكره وتقديره لسموه لتهنئته وما أبداه من مشاعر طيبة تجاه لبنان وشعبه، مؤكداً حرصه على مواصلة ترسيخ علاقات البلدين خلال المرحلة المقبلة، مثمنا مواقف دولة الإمارات الداعمة للبنان على مختلف المستويات. 
كما بحث الجانبان، خلال الاتصال، سبل تعزيز العلاقات الأخوية والتعاون المشترك بين البلدين بجانب عدد من القضايا والموضوعات محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

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