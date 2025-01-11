حمدان بن محمد يحضر أفراح العامري وآل بومهير

حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد بالحب العامري، بمناسبة زفاف نجله محمد، على كريمة منصور محمد بن هندي المهيري.

كما حضر سموهما حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم سالم محمد بن هندي المهيري بمناسبة زفاف نجلهم عبد الله، على كريمة ظاعن خليفة بن ظاعن المهيري.

وهنأ سموهما العريسين وذويهما، متمنيين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.