11 فريقاً عربياً في منافسات «سوات 2025»

دبي (الاتحاد)

أعلنت اللجنة المُنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية «سوات 2025»، تسجيل 11 فريقاً عربياً لخوض منافسات النسخة السادسة من التحدي هذا العام، التي ستنطلق في المدينة التدريبية بالروية بدبي، في الأول من فبراير المقبل.

وبينت اللجنة أن الفرق العربية المشاركة تتمثل في فريقين من المملكة العربية السعودية، وفريقين من جمهورية العراق، وفريقين من سلطنة عُمان، وفريقين من المملكة الأردنية الهاشمية، وفريقين من مملكة البحرين، وفريق من دولة الكويت.

تدريبات ميدانية

أكدت الفرق العربية المسجلة جاهزيتها لخوض منافسات التحدي هذا العام، من خلال الاستعداد المُبكر والجاهزية العالية في الجانب البدني والتكتيكي للأفراد، واختيار الأعضاء الأعلى كفاءة لخوض المنافسات بعد اختبارات وتدريبات ميدانية خضع لها أعضاء الفرق خلال فترة الإعداد. الجدير ذكره أن النسخة الخامسة من الموسم الماضي، شهدت مشاركة 4 فرق من مملكة البحرين، وفريقين من كل من المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، وجمهورية العراق، إضافة إلى فريق واحد من المملكة المغربية.