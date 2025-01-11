إعلان أسماء الفائزين في «تغليف التمور» بمهرجان الوثبة

أبوظبي (وام)

أعلن مهرجان الوثبة للتمور بدورته الثانية، أسماء الفائزين في مسابقة تغليف التمور ضمن فئتي (التمور المحشوة، والتمور السادة)، فيما تستمر المسابقات لغاية 28 فبراير المقبل، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث، ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي.

وأسفرت النتائج في مسابقة تغليف التمور السادة، عن حصد خاطرة خليفة عبدالله المركز الأول، فيما ذهب المركز الثاني إلى فاطمة حسن المزروعي، وحلت بالمركز الثالث فاطمة خليفة الشامسي، بينما نال راشد عبدالله المرر المركز الأول في مسابقة تغليف التمور المحشوة.

ويشهد مهرجان التمور مشاركة واسعة من المزارعين ومنتجي التمور، الذين يتنافسون في 12 مسابقة لتغليف 6 أصناف من التمور خصصت لها 120 جائزة بقيمة إجمالية تتجاوز مليوني درهم.

ويهدف المهرجان إلى دعم القطاع الزراعي، وتنمية صناعة التمور، وتعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع المنتجين والمزارعين لتطوير إنتاجهم، بجانب توفير فرصة لتبادل المعارف والخبرات بينهم، وإتاحة الفرصة للزوار عبر فعاليات ترفيهية وتعليمية للتعرف إلى أهمية النخيل في التراثي الإماراتي.