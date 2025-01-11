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علوم الدار

مسابقة عالمية لمطوري الألعاب الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي في دبي

مسابقة عالمية لمطوري الألعاب الإلكترونية بالذكاء الاصطناعي في دبي
12 يناير 2025 01:22

دبي (الاتحاد)

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تستضيف مؤسسة دبي للمستقبل في 23 يناير الجاري مسابقة عالمية لمطوري الألعاب الإلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي سيتم تنظيمها بالشراكة بين «برنامج دبي للألعاب الإلكترونية» وشركة «إنفيديا» التي تتجاوز قيمتها السوقية 3.3 تريليون دولار.
ويأتي اختيار دبي لاستضافة هذه المسابقة العالمية (RTX AI Game Craft) للمرة الأولى في المنطقة، تأكيداً لريادتها في تبني تقنيات المستقبل وتحفيز الابتكار وتعزيزاً لمكانتها كمركز إقليمي وعالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية وتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي. وستنعقد المسابقة تحت شعار «دبي بين الماضي والمستقبل» بمشاركة هواة ومحترفي تصميم وتطوير الألعاب من حول العالم، وسيركز التحدي على توظيف الذكاء الاصطناعي لتصميم ألعاب تحتفي بالتراث الغني لمدينة دبي ورؤيتها المستقبلية. وسيتم تقييم المشاركين من قبل لجنة خاصة من الخبراء لاختيار الفائزين والموهوبين.
وقال فيصل كاظم، مدير برنامج دبي للألعاب الإلكترونية، الذي تشرف عليه مؤسسة دبي للمستقبل: يسهم التكامل بين الذكاء الاصطناعي والإبداع البشري بإحداث نقلة نوعية في قطاع الألعاب على مستوى العالم. ونهدف من خلال هذا التعاون مع «إنفيديا» العالمية إلى تزويد المطورين والمبدعين ورواد الأعمال من حول العالم بفرص متميزة لتصميم تجارب رقمية فريدة في دبي، وذلك في إطار حرصنا على رعاية المواهب الإبداعية وتعزيز منظومة الابتكار في مجال الألعاب والتقنيات التفاعلية انطلاقاً من دبي.

مؤسسة دبي للمستقبل
دبي
الذكاء الاصطناعي
الألعاب الإلكترونية
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