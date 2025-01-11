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علوم الدار

17 موقعاً للشواء لزوار الحدائق العامة في العين

لوحة إرشادية لأحد مواقع الشواء في حديقة عامة (من المصدر)
12 يناير 2025 01:22

إيهاب الرفاعي (العين)

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وفرت بلدية العين 17 موقعاً للشواء في عدد من الحدائق العامة والمتنزهات؛ للتسهيل على الزوار والجمهور للاستمتاع بأوقاتهم وممارسة أعمال الشواء في المناطق المخصصة، والتأكيد على أهمية وضرورة تحلي الجمهور والزوار بحسّ المسؤولية عند استخدام الحدائق، والالتزام بالتوجيهات والإرشادات الموجودة في كل موقع.
 وتشمل مواقع الشواء التي تم توفيرها في 4 قطاعات رئيسية بمدينة العين، 7 مواقع في القطاع الشمالي، و3 مواقع في القطاع الغربي، و6 في وسط المدينة، وموقعاً واحداً في القطاع الجنوبي.
 وحددت البلدية المناطق المسموح فيها بالشواء في مدينة العين، لتشمل، حديقة ناهل، وحديقة رماح للعائلات، وحديقة الخزنة للعائلات، ومتنزه الهير الترفيهي، وحديقة الفقع للعائلات، وحديقة الشويب، وحديقة القوع للعائلات، وحديقة آثار الهيلي، وحديقة السليمي. كما تتضمن المواقع أيضاً، حديقة الهير، وحديقة الفوعة، وحديقة الفقع العامة، ومبزرة الخضراء، ومتنزه واحة الهير، وحديقة السلامات، وحديقة مريجب، والصاروح بارك.
ودعت بلدية العين الجمهور إلى عدم استخدام معدات إشعال الفحم أو الخشب داخل المواقع غير المسموح بالشواء فيها، والالتزام بالشواء في الشوايات الحجرية والإسمنتية المخصصة لذلك فقط، والمحافظة على سلامة مرتادي الحدائق، وعدم إشعال النيران بشكل كثيف، وترك المكان نظيفاً، والمحافظة على المظهر العام.
تطوير
وتحرص بلدية العين دائماً على تطوير وتجهيز الحدائق والمتنزهات العامة الواقعة ضمن نطاقها الجغرافي بمكونات نموذجية تناسب احتياجات وتطلعات الأفراد كافة، لتمنحهم الفرصة لقضاء أوقات ممتعة ضمن مرافق عصرية تم إنشاؤها وفقاً لأعلى المقاييس العالمية، وذلك تعزيزاً لجودة الحياة وإسعاداً لأفراد المجتمع كافة.
ودعت بلدية العين الجمهور إلى الالتزام بالشواء في الأماكن المخصصة، والتمتع بالمرافق بالشكل الأمثل الذي يعزز الاستدامة، ويساهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للحدائق والمتنزهات والبيئة الصحية النظيفة التي تتمتع بها، ويحافظ على كفاءتها لتبقى مصدراً لرفاهية وإسعاد الجمهور.

بلدية العين
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