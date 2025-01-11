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علوم الدار

حملة توعوية لسائقي «رحلات السفاري» في دبي

خلال توزيع هدايا على السياح (من المصدر)
12 يناير 2025 01:23

دبي (الاتحاد)

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نظمت إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور، ومركز شرطة لهباب، وبالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، حملة تنظيم حركة السير لرحلات السفاري، وتوعية سائقي السفاري بالإرشادات المرورية.
وأكد العميد خلفان عبيد الجلاف، مدير إدارة الشرطة السياحية، في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، أن الحملة مع الشركاء الاستراتيجيين تأتي في إطار الاستعداد الدائم لتعزيز الأمن والأمان في المناطق السياحية، وبالأخص الرحلات السياحية في المناطق المفتوحة التي تشهد إقبالاً كبيراً من السياح، وفي إطار الحرص على توفير بيئة سياحية آمنة، والعمل على إسعاد أفراد المجتمع. وبين أن الحملة تهدف إلى جانب تعزيز الأمن والأمان والسلامة العامة، التدقيق على الأنشطة السياحية والمركبات والسائقين المخالفين للقوانين المرورية، بما يضمن تعزيز السلامة في الطرقات، والمناطق الصحراوية التي تشهد رحلات نحو المخيمات السياحية، بما يضمن تحقيق الهدف الاستراتيجي في خفض الحوادث المرورية، إلى جانب خفض المُخالفات السياحية العامة.
وأكد العميد الجلاف أن الشرطة السياحية تحرص دائماً على التواصل مع السياح من أجل الاستماع إلى استفساراتهم واقتراحاتهم، وخدمتهم ليعيشوا تجربة سياحية استثنائية في إمارة دبي، مبيناً أن هناك قنوات تواصل توفرها الشرطة السياحية مع السياح تتمثل في خدمة «الشرطة السياحية» على النسخة الحديثة من تطبيق شرطة دبي الذكي، وعبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي www.dubaipolice.gov.ae، وعبر مراكز شرطة ذكية «SPS»، إلى جانب مركز الاتصال 901 المخصص للمكالمات غير الطارئة، والبريد الإلكتروني لشرطة دبي، والذي يستطيع أي سائح مع أي مكان حول العالم مراسلته.
وتم خلال الحملة توزيع هدايا على السياح، وتم التسويق لباردكود الشرطة السياحية.

الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية
السفاري
دبي
دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي
الشرطة السياحية
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