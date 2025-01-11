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حمدان بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد يحضرون أفراح المنصوري والشامسي

حمدان بن محمد وأحمد بن سعيد لدى حضورهما الحفل
12 يناير 2025 01:24

دبي (الاتحاد)
حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خليفة بالجافلة المنصوري، بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة حميد محمد بن حارب الشامسي. وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خليفة بالجافلة المنصوري، بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة حميد محمد بن حارب الشامسي.
وهنأ سموهما العروسين وذويهما، متمنيين لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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وحضر سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم حفل الاستقبال الذي أقامه محمد خليفة بالجافلة المنصوري، بمناسبة زفاف نجله أحمد على كريمة حميد محمد بن حارب الشامسي.
وهنأ سموه العروسين وذويهما، متمنياً لهما حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

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