محمد بن راشد والشيوخ يحضرون أفراح العامري وآل بومهير

دبي (الاتحاد)

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد بالحب العامري، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة منصور محمد بن هندي المهيري.

كما حضر سموه حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم سالم محمد بن هندي المهيري، بمناسبة زفاف نجلهم عبدالله على كريمة ظاعن خليفة بن ظاعن المهيري.

وهنأ سموه العريسين وذويهما، متمنياً لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

كما حضر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، يرافقه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد بالحب العامري، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة منصور محمد بن هندي المهيري. كما حضر سموهما حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم سالم محمد بن هندي المهيري، بمناسبة زفاف نجلهم عبدالله على كريمة ظاعن خليفة بن ظاعن المهيري.

وهنأ سموهما العريسين وذويهما، متمنيين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.

وحضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي سعيد بالحب العامري، بمناسبة زفاف نجله محمد على كريمة منصور محمد بن هندي المهيري. كما حضر سموهما حفل الزفاف الذي أقامته عائلة المرحوم سالم محمد بن هندي المهيري، بمناسبة زفاف نجلهم عبدالله على كريمة ظاعن خليفة بن ظاعن المهيري.

وهنأ سموهما العريسين وذويهما، متمنيين لهم حياة مكللة بالاستقرار والتوفيق والسعادة.