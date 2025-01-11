المدير الإقليمي لـ«ميتا»:أدوات الذكاء الاصطناعي ستكون مجانية

دبي (الاتحاد)

قدمت شركة «ميتا» رؤيتها حول التحول الكبير الذي أحدثه الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في عالم صناعة المحتوى، وأبرزت الشركة تأثير هذه التقنيات في استراتيجية بناء المجتمعات الرقمية، ودعم صناع المحتوى حول العالم.

وأكد فارس عقاد المدير الإقليمي لشركة «ميتا» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن أدوات الذكاء الاصطناعي ستكون مجانية في السنوات القادمة، مما سيتيح للجميع فرصة الوصول إلى هذه الأدوات المبتكرة واستخدامها في تطوير المحتوى وتحقيق تجارب رقمية متقدمة.

جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «فتح آفاق المستقبل مع ميتا»، خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025.

ولفت فارس عقاد إلى أن هذا التحول في فتح أدوات الذكاء الاصطناعي يمثل خطوة جوهرية نحو بناء عالم رقمي جديد يوفر إمكانات غير محدودة للإبداع والتفاعل، كما يسهم في تحقيق قفزات نوعية في مستقبل التقنيات الرقمية.

وذكر أن التقدم في تقنيات الذكاء الاصطناعي أسهم في تمكين صناع المحتوى من توسيع نطاق تأثيرهم، والوصول إلى جماهير متنوعة بطرق أكثر إبداعاً وفعالية.

وأكد فارس عقاد التزام شركة ميتا بمواصلة تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي، بما يعزز من فرص الابتكار للمساهمة في خدمة الأفراد والمجتمعات على حد سواء.