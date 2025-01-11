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المدير الإقليمي لـ«يوتيوب»: الفيديوهات القصيرة تغير مستقبل المحتوى الرقمي

طارق أمين
12 يناير 2025 01:23

دبي (الاتحاد)

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أكد طارق أمين، المدير الإقليمي لـ«يوتيوب» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا، أن مستقبل صناعة المحتوى لا يتوقف عند حدود الذكاء الاصطناعي، بل يتطلب طرح الأسئلة حول ما بعد الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة من التطورات التقنية، وهو سؤال طرحناه منذ عام 2012 ولا نزال نناقشه من الأوجه كافة.
وقال: إن الاتجاه الحالي في صناعة المحتوى يعتمد بقوة على الفيديوهات القصيرة جداً، حتى إن بعض المقاطع التي تبلغ مدتها خمس ثوانٍ فقط حققت نجاحاً باهراً، ولاقت رواجاً عالمياً منقطع النظير.
جاء ذلك خلال جلسة بعنوان «دليل يوتيوب حول مستقبل صناعة المحتوى والذكاء الاصطناعي»، خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025.
وأضاف طارق أمين: إن الذكاء الاصطناعي يمثل تطوراً تقنياً هائلاً يجب تسخيره لإبراز الإبداع البشري وتعزيزه، بما يجعل هذا التطور التقني الكبير في خدمة الإنسان وليس بديلاً عنه.
وأوضح أنه من المفترض أن تسهم هذه الرؤية في تعزيز عمليات التسويق وجني الأرباح للمؤثرين على شبكات التواصل، معتبراً أن هذا الهدف ينبغي أن يساعد في تقديم محتوى إثرائي وممتع معاً.
ولفت إلى أن «الابتكار يجب أن يبنى على أساس المسؤولية، ونحن ملتزمون بدعم صناع المحتوى في المنطقة للنجاح على (يوتيوب)، من خلال هذه الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي».
وأضاف: «إن عملاءنا يتسمون في الأغلب بثلاث خصائص، وهي أنهم مبدعون ومسؤولون وأصحاب رؤية متكاملة، ونحن حلقة وصل بين المبدعين والمتلقين في العالم بأسره».
وذكر أن استضافة دولة الإمارات لقمة المليار متابع، تجسد رؤيتها الاستشرافية الثاقبة تجاه مستقبل صناعة المحتوى الرقمي.

يوتيوب
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