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علوم الدار

غداً.. «الصحفيين الإماراتية» تحتفل باليوبيل الفضي لتأسيسها

فضيلة المعيني
12 يناير 2025 01:23

دبي (الاتحاد)

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تحتفل جمعية الصحفيين الإماراتية غداً «الاثنين» بالذكرى الـ25 لتأسيسها، «اليوبيل الفضي»، وذلك خلال الاحتفال الذي ستقيمه في فندق إنتركونتيننتال فيستفال دبي.
وسيحضر الحفل نخبة من قيادات الإعلام والصحافة العربية والدولية من 4 قارات، أبرزهم دومينيك برادالي، رئيسة الاتحاد الدولي للصحفيين، ومؤيد اللامي، رئيس اتحاد الصحفيين العرب، وعيسى الشايجي، رئيس اتحاد الصحفيين الخليجيين، وسابينا اندراجيت رئيس اتحاد صحفيي آسيا والمحيط الهادئ، إلى جانب كبار الشخصيات الإعلامية من منطقة الخليج العربي والعالم العربي وأفريقيا.
وسيتضمن الاحتفال إلقاء كلمات رئيسة من قبل رؤساء الاتحادات والوفود للمشاركة، كما سيتم تكريم المؤسسين الأوائل لجمعية الصحفيين الإماراتية ورؤساء الإدارات السابقين تقديراً لدورهم البارز في بناء وتطوير هذا الكيان الوطني الكبير.
جوائز
كما سيشهد الحفل الإعلان عن الفائزين بجوائز أطلقتها الجمعية للمرة الأولى في تاريخها، وهي: «المؤسسة الإعلامية المبتكرة»، و«الشخصية الإعلامية الملهمة»، و«أفضل صانع محتوى»، بهدف تعزيز الإبداع وتشجيع الابتكار في قطاع الصحافة والإعلام. كما تشمل فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي والتي تقام خلال الفترة من 12 إلى 16 يناير الجاري مجموعة من الأنشطة المتنوعة. وأكدت فضيلة المعيني، رئيسة جمعية الصحفيين الإماراتية، انتهاء كل الترتيبات الخاصة بهذا الاحتفال الكبير، وأعربت عن اعتزازها بحضور وفود وشخصيات إعلامية واسعة من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس الدور الفاعل للجمعية في محيطها الخليجي والعربي.

دبي
جمعية الصحفيين الإماراتية
اليوبيل الفضي
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