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علوم الدار

ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة

ركنة في العين تسجل أقل درجة حرارة في الدولة
12 يناير 2025 09:09

أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن أقل درجة حرارة سجلت على الدولة صباح اليوم، هي 3.7 درجة مئوية في ركنة (العين) الساعة 06:45 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات. وفق الحساب الرسمي للأرصاد في منصة إكس. 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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