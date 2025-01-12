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قمة المليار متابع توفر خدمات متكاملة لـ700 إعلامي لتغطية نسختها الثالثة

قمة المليار متابع توفر خدمات متكاملة لـ700 إعلامي لتغطية نسختها الثالثة
12 يناير 2025 15:17

توفر قمة المليار متابع، حزمة واسعة من التسهيلات والخدمات لممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، ومنصات التواصل الاجتماعي والمواقع الدولية المتخصصة، خلال تغطيتهم فعاليات النسخة الثالثة من القمة، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى.

وتحظى قمة المليار متابع باهتمام إعلامي حيث يتولى نقل وتغطية نسختها الثالثة أكثر من 700 إعلامي من مختلف أنحاء العالم، ما يعكس المكانة التي رسختها القمة عبر قدرتها على جمع نخبة من أبرز المؤثرين العالميين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وتقديم رؤى جديدة لدور الإعلام الرقمي كمساهم رئيسي في دعم خطط التنمية وإحداث التأثير الإيجابي في حياة المجتمعات، إضافة إلى نجاحها على مدار دوراتها الثلاث في تحفيز كبار المستثمرين والشركات على تبني الأفكار الريادية ومساندة رواد الأعمال وصناع المحتوى وتحويل الأفكار المبدعة إلى برامج عمل ومشاريع ملهمة.

وأكدت خديجة حسين المديرة التنفيذية لقطاع الاتصال الحكومي في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات أن الفريق الإعلامي للنسخة الثالثة من قمة المليار متابع، عمل على توفير كل ما يلزم لتقديم تغطية إعلامية تتناسب مع أهمية القمة ومكانة دولة الإمارات وريادتها في استضافة الأحداث الكبرى.

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وتقدم فرق عمل قمة المليار متابع، والتي بدأت استعداداتها مبكراً لتنظيم النسخة الثالثة، كافة أنواع التسهيلات والخدمات اللوجستية المتطورة، عبر مركز إعلامي متكامل مجهز بالتقنيات وأدوات العمل الإعلامي وفق أرقى المواصفات العالمية، بما يمكن ممثلي وسائل الإعلام من تقديم تغطية شاملة للحدث العالمي في نسخته الثالثة التي تشهد زخماً استثنائياً يتمثل بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى وأكثر من 420 متحدثاً من أبرز المؤثرين والخبراء في العالم، من بينهم ما يزيد على 125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

كما تقدم قمة المليار متابع أكثر من 340 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل ومناظرة وخطاباً ملهماً، تتناول ثلاث مسارات رئيسية تتضمن الاقتصاد، والمحتوى، والتكنولوجيا، حيث تتوزع الجلسات والفعاليات المختلفة في أماكن عدة وهي أبراج الإمارات، ومركز دبي المالي العالمي، ومتحف المستقبل، الأمر الذي تواكبه القمة بفريق إعلامي متخصص يساهم بدور محوري في نجاح النسخة الثالثة، نظراً لما يحتاجه هذا العدد القياسي من الجلسات والمشاركين وممثلي وسائل الإعلام، من متابعة وتنسيق ومرونة، وتلبية جميع المتطلبات الخاصة بتغطية الحدث العالمي.

ويتولى الفريق الإعلامي لقمة المليار متابع، مساعدة ممثلي وسائل الإعلام لإنجاز تغطياتهم الصحفية وقصصهم الخبرية، وإجراء مقابلات مع صناع المحتوى والمؤثرين والمتحدثين المشاركين في النسخة الثالثة، مع تنفيذ كل ما يلزم من تسهيلات وترتيب مسبق بين الجانبين لتحديد المكان والزمان وتوفير كافة المستلزمات المطلوبة، والتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة بقدر عال من المسؤولية على مدار الساعة طيلة أيام القمة، لتجاوز أي تحديات خلال تغطية الحدث الضخم.

المصدر: وام
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