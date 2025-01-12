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قمة المليار متابع.. متخصصون يرسمون خريطة طريق تحوّل صانع المحتوى إلى علامة تجارية

قمة المليار متابع.. متخصصون يرسمون خريطة طريق تحوّل صانع المحتوى إلى علامة تجارية
12 يناير 2025 15:49

رسم نخبة من الخبراء، خلال مشاركتهم في قمة المليار متابع 2025، خريطة طريق لكيفية عقد صناع المحتوى صفقات مع العلامات التجارية والتحول مع الوقت، إلى أن يصبح صانع المحتوى نفسه علامة تجارية خاصة. وفي جلسة بعنوان «هل يمكن لصناع المحتوى عقد صفقات مع العلامات التجارية؟» تحدثت فيها، تايلر شو المحامية المختصة بحماية صناع المحتوى، المؤسس والرئيس التنفيذي لاتحاد المبدعين، وليان بيرسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مختصة بصناعة المحتوى الاقتصادي.

وأكدت أنه يجب على صناع المحتوى إجراء صفقات مع العلامات التجارية، إلا أن ذلك يستدعي حدوث تنوع في الصفقات، لافتة إلى أن الكثير من صناع المحتوى يقومون ببيع منتجاتهم الخاصة دون الحاجة إلى العلامات التجارية، ويحققون أرباحاً مليونية سنوياً. وقالت إنه تجب دراسة احتياجات المجتمع لإعطاء قيمة لاهتمامات المتابعين، معتبرة أن عقد الشراكات مع العلامات التجارية يتصف بالتحدي، كما أن التركيز على صناعة محتوى تجاري قد يؤدي إلى فقدان المتابعين، ولذلك يجب أن نكون حذرين.

من جانبها، أوضحت ليان بيرسي أن العلامات التجارية جزء من مجالات الاستثمار وعقد الصفقات والشراكات مع قطاع الأعمال، موضحة أن هناك تنوعاً واختلافاً بين صناع المحتوى، وبالتالي ليس كل صناع المحتوى قادرين على عقد صفقات تجارية. ودعت إلى خلق قنوات مختلفة على منصات ووسائل التواصل الاجتماعي، وعقد شراكات تجارية لجني بعض المكاسب، ثم المضي بعد ذلك لإطلاق العلامة التجارية الخاصة بصانع المحتوى نفسه.

وقدم المدرب وصانع المحتوى زاك هونارفار، المتخصص في إدارة وتطوير أعمال صُنّاع المحتوى الرقمي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «One Day Entertainment»، خلال جلسة بعنوان «أسرار بسيطة لكسب أول دولار»، نصائح عملية لكيفية جني المال من المحتوى الرقمي. وشرح أسراراً بسيطة تساعد على البدء في جني الأموال من المحتوى، وقدم خطة عمل واضحة لتحقيق الدخل، وتضمنت نصائحه تحديد الجمهور المستهدف، وفهم اهتمامات واحتياجات المتابعين لتقديم محتوى يلبي توقعاتهم، موضحاً أن هذه النقاط ترسم خريطة طريق واضحة لصُنّاع المحتوى المبتدئين لبدء تحقيق الدخل وبناء مسيرة ناجحة في المجال الرقمي. وأكد ضرورة التواصل مع المجتمع وبناء علاقات قوية مع المتابعين لتعزيز الولاء وزيادة التفاعل، وكذلك ضرورة التعلم المستمر ومواكبة التغيرات في المنصات الرقمية وتطوير المهارات لضمان النجاح المستدام. وأشار إلى جوانب تسويقية مرتبطة بتنويع مصادر الدخل واستكشاف فرص متعددة لتحقيق الإيرادات، مثل الإعلانات، والرعاية، والمنتجات الرقمية. وبيّن، أهمية بناء علامة تجارية شخصية قوية مبكراً وتطوير هذه العلامة، حيث نصح بالتركيز على تطوير هوية تعكس قيم ورؤية صانع المحتوى، ما يسهم في جذب فرص تعاون وشراكات مربحة.

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