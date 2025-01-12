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علوم الدار

"طرق دبي" تفتتح جسراً جديداً بسعة مسارين على شارع الشيخ راشد

"طرق دبي" تفتتح جسراً جديداً بسعة مسارين على شارع الشيخ راشد
12 يناير 2025 16:42

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي الجسر الثاني ضمن أعمال المرحلة الرابعة من مشروع تطوير محور الشندغة حيث يخدم هذا الجسر الحركة المرورية القادمة من تقاطع شارع الميناء مع شارع الشيخ راشد والمتجهة إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الشيخ راشد. 

 

ويبلغ طول الجسر 605 متراً، بسعة مسارين وبطاقة استيعابية تبلغ 3200 مركبة في الساعة وتشمل المرحلة الرابعة تنفيذ أربعة جسور بطول إجمالي يبلغ 3.1 كيلومترات تقريباً، وتقدر طاقتها الاستيعابية بنحو 19400 مركبة في الساعة لجميع المسارات.

 

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ويمثل تنفيذ الهيئة لمشروع تطوير محور الشندغة، ترجمةً لتوجهات القيادة الرشيدة نحو مواكبة التنمية المستمرة، التي تشهدها المنطقة الواقعة على طول المحور، واستيعاب احتياجات النمو العمراني والسكاني، عبر تعزيز شبكة الطرق وانسيابية الحركة المرورية في تلك المنطقة.

 

ومن المخطط خلال الربع الثاني من عام 2025 الانتهاء من تنفيذ الجسر الآخر، الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الميناء والمتجهة إلى تقاطع شارع الشيخ خليفة بن زايد مع شارع الشيخ راشد، بطول يبلغ 1210 أمتار، وبسعة ثلاث مسارات وطاقة استيعابية تقدر بنحو 4800 مركبة في الساعة وكذلك الانتهاء من تنفيذ الجسر، الذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من شارع الميناء والمتجهة إلى شارع الوصل بطول 780 متراً، وبسعة ثلاثة مسارات وطاقة استيعابية تقدر بنحو 4800 مركبة في الساعة.

المصدر: وام
طرق دبي
دبي
هيئة الطرق والمواصلات بدبي
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