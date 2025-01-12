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علوم الدار

"الأرصاد": احتمال سقوط أمطار غدا

أبوظبي
12 يناير 2025 17:11

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف.
الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدرجياً بعد الظهر، وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
الخليج العربي متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:53 والمد الثاني عند الساعة 02:47، والجزر الأول عند الساعة 19:38 والجزر الثاني عند الساعة 06:32.
بحر عمان خفيف الموج. سيحدث المد الأول عند الساعة  08:22 والمد الثاني عند الساعة 22:27، والجزر الأول عند الساعة 15:26 والجزر الثاني عند الساعة 04:16.

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المصدر: وام
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