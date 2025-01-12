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علوم الدار

قوافل إماراتية تصل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات

قوافل إماراتية تصل إلى قطاع غزة محملة بمساعدات
12 يناير 2025 19:56

عبرت 3 قوافل محملة بمساعدات إنسانية إماراتية متنوعة خلال هذا الأسبوع إلى قطاع غزة عبر معبر رفح المصرية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين خلال الظروف الراهنة وضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية.

تتألف القوافل من 35 شاحنة تحمل على متنها أكثر من 248.9 طن من المساعدات الإنسانية شملت أكثر من 100 طن من المساعدات الطبية التي تتضمن معدات طبية مثل أجهزة غسيل كلى وجهاز الموجات فوق الصوتية "التراساوند" وأجهزة إنعاش رئوي وكراسي متحركة وأقنعة تنفس صناعي إضافة إلى مواد استهلاكية طبية وأدوية متنوعة. كما تضمنت المساعدات مواد غذائية وخيم إيواء وطحين والاحتياجات الضرورية الأخرى.

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يصل بذلك عدد قوافل المساعدات التي دخلت إلى القطاع، ضمن عملية الفارس الشهم 3، إلى 153 قافلة تتألف من 2391 شاحنة، حيث بلغت المساعدات الإماراتية المقدمة للشعب الفلسطيني الشقيق ضمن "عملية الفارس الشهم 3" الإنسانية والتي دخلت برا، أكثر من 29274 طنا ساهمت إلى حد كبير في التخفيف من شدة الأوضاع التي يعانيها سكان القطاع وفي رفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم.

وقال فاضل بن أرحمه الشامسي من عملية الفارس الشهم 3 "تم هذا الأسبوع تسيير عدد من قوافل المساعدات الطبية تحمل أكثر من 100 طن من الأدوية، والمعدات الطبية، والمواد الاستهلاكية الطبية"، موضحا أنه يتم اتباع أعلى معايير الجودة والسلامة في تخزين ونقل هذه المواد الطبية.
تسعى عملية "الفارس الشهم 3" إلى تقديم المساعدات لكافة الفئات المتضررة في قطاع غزة، من منطلق حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على تكثيف الجهود الإغاثية وتعزيز العمل الإنساني لصالح الأشقاء الفلسطينيين.

المصدر: وام
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