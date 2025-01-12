حاكم أم القيوين يحضر أفراح القطامي والسويدي

حضر صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، مساء اليوم، حفل الاستقبال الذي أقامه معالي حميد محمد القطامي، بمناسبة زفاف نجله «محمد» على كريمة راشد محمد بو غانم السويدي.

كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.

وبارك صاحب السمو حاكم أم القيوين والشيوخ للعروسين وذويهما، متمنين لهما حياة زوجية سعيدة.