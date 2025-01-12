شرطة أبوظبي تكرّم شركاء التوعية المرورية

أبوظبي (الاتحاد)

كرمت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي 21 من الشركاء الاستراتيجيين في منطقة العين تقديراً لجهودهم وتعاونهم في مختلف المبادرات والحملات والفعاليات التي عززت الوعي المروري لدى جميع شرائح المجتمع.

وأكد العميد محمود يوسف البلوشي، مدير مديرية المرور والدوريات الأمنية، الحرص على استدامة واستمرارية وإيجابية العلاقات مع شركائنا من خلال إتاحة الفرص لخلق الأفكار الجديدة والإبداع والابتكار وتوطيد الثقة، والتي تعد اللبنة الرئيسية لعلاقات شراكة ناجحة وطويلة المدى وتعزيز الشفافية والمواءمة بين الأهداف والاهتمامات والاحتفاء بالنجاحات المشتركة، لافتاً إلى أهمية دور المؤسسات والهيئات والجهات في التعاون مع شرطة أبوظبي في نشر التوعية المرورية بين شرائح المجتمع وتعزيز الحس المروري لديهم بأهمية التقيد بقوانين وأنظمة المرور.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تهتم بتحقيق أهدافها مع شركائها بالعمل معاً كفريق واحد على نحو يأخذ في الاعتبار احتياجات الشركاء والتعاون الفعال والمستمر لتحقيق التطلعات وبث الأمن والأمان والطمأنينة والاستقرار والسلامة وتحقيق رفاهية وجودة الحياة في مجتمع أبوظبي أفراداً وجهات، مواطنين ومقيمين وزواراً.

وكرّم المقدم سعيد علي الحساني، نائب شؤون دوريات المرور بإدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة العين، الشركاء في تعزيز التوعية المرورية، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على تحقيق أهدافها ورؤيتها الاستراتيجية من خلال تعزيز دور المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة وإشراكها في كل الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي الأمني والمروري.

مكرمون

شمل التكريم كلاً من هيئة أبوظبي للدفاع المدني، ومواصلات الإمارات، وشركة أدنوك للتوزيع/ العين، ومستشفى توام، وشركة البراري للموارد الطبيعية، والمقر الهندي الاجتماعي في مدينة العين، وجامعة العين، وجامعة أبوظبي، وكلية ليوا الجامعية، ومستشفى بيور لايف، ومستشفى NMC بمدينة العين، ومركز بوادي مول، وشركة ساعد للأنظمة المرورية، وكلية أبوظبي بولتكنيك ومجموعة اللولو هايبر ماركت، ومستشفى عين الخليج، ومستشفى برجيل، ومستشفى ميدكلينك، والشرقية للسيارات، وميشلان، وشركة نادي العين الرياضي الثقافي وشركة الروضة لوسطاء التأمين (مركز أسياد لتخليص ومتابعة المعاملات).