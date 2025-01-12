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علوم الدار

جلسة حوارية في «تريندز» حول الذكاء الاصطناعي والمستقبل

خلال الجلسة (من المصدر)
13 يناير 2025 01:27

أبوظبي (الاتحاد)

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نظم مركز تريندز للبحوث والاستشارات جلسة حوارية متميزة استضاف فيها الدكتور سعيد الظاهري، مدير مركز الدراسات المستقبلية بجامعة دبي، وذلك لمناقشة قضايا البحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، ورؤية استشرافية شاملة للمستقبل.
وركزت الجلسة الحوارية على مجموعة من الموضوعات الحيوية، أبرزها، التطورات الحديثة في مجال الذكاء الاصطناعي ودورها في مختلف القطاعات، خاصة التعليم والصحة والاقتصاد، وأهمية البحث العلمي كأداة للتغيير والتطوير في المجتمعات، كما تناولت الرؤية الاستشرافية المستقبلية التي تجمع بين التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد الدكتور سعيد الظاهري، خلال الجلسة، أن البحث العلمي والذكاء الاصطناعي يشكلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق الابتكار والنمو المستدام، مشيراً إلى أهمية التعاون بين المؤسسات الأكاديمية ومراكز البحوث لتطوير الحلول الذكية التي تعزز رفاهية الإنسان.
وفي ختام الجلسة، قلد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، الضيف الدكتور سعيد الظاهري ميدالية تريندز البحثية، وذلك تقديراً لمساهماته البارزة في مجال المعرفة ودوره في دعم الجهود البحثية للمركز. وأعرب الدكتور الظاهري عن شكره العميق للمركز على هذا التكريم، مؤكداً أن مثل هذه المبادرات تعكس أهمية دعم وتشجيع الفكر البحثي والإبداعي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
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