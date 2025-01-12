جامعة زايد و«دبي للتوحد» يوقعان مذكرة تفاهم

دبي (الاتحاد)

وقع مركز دبي للتوحد مؤخراً مع جامعة زايد مذكرة تفاهم يعمل بموجبها الطرفان على تعزيز مبادرات التعليم والبحث والتوعية المجتمعية في مجال اضطراب طيف التوحد، وجاء الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية بحضور محمد العمادي، مدير عام مركز دبي للتوحد، والدكتور مايكل آلين، مدير جامعة زايد بالإنابة.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات رئيسية عدة، منها فرص التدريب الداخلي، والتي من خلالها سيحصل طلاب وطالبات جامعة زايد على الخبرة والتدريب العملي في مركز دبي للتوحد، مما يؤهلهم بشكل أفضل لمهن مستقبلية في مجال التوحد، كما تتيح هذه الشراكة عمل المشاريع البحثية المشتركة من خلال تجميع الموارد والخبرات من كلا الطرفين، وذلك بهدف تعميق فهم التوحد وتحسين حياة الأفراد ذوي اضطراب طيف التوحد بشكل مبتكر ومستدام.

كما تقضي بنود الاتفاقية على دعم التوعية المجتمعية عبر الحملات والمبادرات المشتركة لرفع مستوى الوعي بالتوحد، وتعزيز الشمولية، وتبديد المفاهيم الخاطئة داخل المجتمع الإماراتي.

وصرح محمد العمادي، المدير العام لمركز دبي للتوحُّد: «نثمن جهود جامعة زايد المتفانية في تعزيز كل من البحث والتوعية المجتمعية في مجال التوحد وتأهيل الكوادر الوطنية، مؤكدين بأن إعداد وتأهيل الكوادِر الوطنية المُتخصِّصة في مجال التوحد هو إحدى أهم أولويات إدارة المركز وذلك في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى المشاركة في بناء اليد العاملة المواطنة وتأهيلها وتقديم كل أشكال الدعم والتدريب لها للارتقاء بالخدمات التربوية الخاصة والعلاجية المساندة المقدمة لأصحاب الهمم من ذوي التوحد لضمان الريادة في أحد أبرز مجالات الرعاية الإنسانية وترسيخاً لمكانة إمارة دبي العالمية».

خدمة المجتمع

أعرب الأستاذ الدكتور مايكل آلين عن تقديره لهذه الشراكة، قائلاً: «نلتزم في جامعة زايد بدورنا الفاعل في خدمة المجتمع من خلال تعزيز الأبحاث المتقدمة وزيادة الوعي والفهم حول اضطراب طيف التوحد. ونؤمن بأهمية توفير الفرص لطلابنا للتعرف على قضايا حيوية مثل اضطراب طيف التوحد، مؤكدين التزامنا الراسخ ببناء مجتمع أكثر تعاطفاً. ونتطلع إلى تعزيز التعاون مع مركز دبي للتوحد على مدار السنوات المقبلة، بهدف تحقيق هذه الشراكة التي نتوقع أن تسهم في إحداث تغيير إيجابي ومستدام على المجتمع الإماراتي».

وشدد آلين على أهمية المشاركة المجتمعية، قائلاً: «نعتقد أن رفع الوعي وتعزيز مفهوم التوحد أمر بالغ الأهمية. ومن خلال العمل مع مركز دبي للتوحد، يمكننا تنظيم ورش عمل وندوات وأحداث عامة مؤثرة لتثقيف المجتمع وتبديد المفاهيم الخاطئة، فهدفنا هو خلق مجتمع أكثر شمولية وإنسانية للجميع».