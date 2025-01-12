«كهرباء الشارقة» تزود 557 من خيام المناسبات في 2024

الشارقة (الاتحاد)

كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن توصيل التيار الكهربائي لعدد 557 من خيام المناسبات المختلفة كالأفراح والعزاء خلال عام 2024، وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.

وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن إجراءات توصيل التيار الكهربائي للخيام الخاصة بالأعراس والعزاء تتم في أسرع وقت، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التيسير على جميع سكان إمارة الشارقة.

أكد أن الهيئة تحرص على تيسير الإجراءات، من حيث سلامة وسرعة توصيل التيار الكهربائي في المناسبات المختلفة، مشيراً إلى إجراءات توصيل التيار الكهربائي لخيام الأعراس والعزاء والمناسبات، ويتم تقديم طلب التوصيل عن طريق المتعهد لقسم التوصيل بإدارة توزيع الكهرباء، حيث يقوم أحد الفنيين على الفور بمعاينة المكان وتوضيح الطاقة المطلوبة على نموذج التوصيل الموجود بالقسم وتحديد أقرب مكان للتوصيل، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، وفي حالة حدوث ظروف طارئة وطلب توصيل التيار الكهربائي للخيام بعد الدوام الرسمي، يمكن مراجعة مكاتب طوارئ الكهرباء التي تعمل على مدار الساعة.