الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«كهرباء الشارقة» تزود 557 من خيام المناسبات في 2024

خلال تزويد الخيام بالكهرباء (من المصدر)
13 يناير 2025 01:27

الشارقة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«ديوا» تبحث التعاون مع أميركا في مشاريع الطاقة
«ستيل فاب» ينطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة

كشفت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة عن توصيل التيار الكهربائي لعدد 557 من خيام المناسبات المختلفة كالأفراح والعزاء خلال عام 2024، وذلك في إطار التزامها بمسؤوليتها المجتمعية وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان إمارة الشارقة.
وأكد المهندس أحمد الباس، نائب مدير إدارة توزيع الكهرباء أن إجراءات توصيل التيار الكهربائي للخيام الخاصة بالأعراس والعزاء تتم في أسرع وقت، وذلك في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة التيسير على جميع سكان إمارة الشارقة.
أكد أن الهيئة تحرص على تيسير الإجراءات، من حيث سلامة وسرعة توصيل التيار الكهربائي في المناسبات المختلفة، مشيراً إلى إجراءات توصيل التيار الكهربائي لخيام الأعراس والعزاء والمناسبات، ويتم تقديم طلب التوصيل عن طريق المتعهد لقسم التوصيل بإدارة توزيع الكهرباء، حيث يقوم أحد الفنيين على الفور بمعاينة المكان وتوضيح الطاقة المطلوبة على نموذج التوصيل الموجود بالقسم وتحديد أقرب مكان للتوصيل، وذلك خلال أوقات الدوام الرسمي، وفي حالة حدوث ظروف طارئة وطلب توصيل التيار الكهربائي للخيام بعد الدوام الرسمي، يمكن مراجعة مكاتب طوارئ الكهرباء التي تعمل على مدار الساعة.

هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة
الشارقة
كهرباء الشارقة
التيار الكهربائي
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
استقرار أسعار الذهب
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
اليوم 08:31
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
اليوم 08:16
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
الأخبار العالمية
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
اليوم 08:05
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
الأخبار العالمية
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©