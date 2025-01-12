شرطة رأس الخيمة توقع شراكة مع هيئة حماية البيئة والتنمية

رأس الخيمة (وام)

وقعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة اتفاقية شراكة مع هيئة حماية البيئة والتنمية بالإمارة، وذلك تماشياً مع سياستها الرامية إلى تعزيز شراكاتها مع مختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات القطاع الخاص وخدمة الصالح العام.

وقع الاتفاقية اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة والدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي المدير التنفيذي بالإنابة لهيئة حماية البيئة والتنمية في رأس الخيمة.

وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس مساعي القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة لدعم أواصر التعاون والتنسيق المشترك بما يسهم في تحقيق الأهداف الموضوعة ويدفع باتجاه تقديم أفضل مستويات الخدمة وتحقيق جودة الحياة لجمهور المتعاملين.

وأوضح أن مثل هذه النوعية من مذكرات التعاون تلبي تطلعات وزارة الداخلية وجهود القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة في تعزيز مفهوم الأمن البيئي والتصدي لكل من يحاول العبث أو المساس بالبيئة عبر ارتكاب الجرائم البيئية أو ارتكاب السلوكيات والأنشطة غير القانونية التي تضر بالبيئة.

من جانبه أشاد الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي بالتعاون المثمر والبناء من قبل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وحرصها الدائم على تعزيز شراكاتها مع كافة الجهات وخاصة في المجال البيئي مما يسهم في الحفاظ على أمن وسلامة البيئة وحمايتها من أية تعديات أو تجاوزات تنعكس بالسلب عليها وعلى الصحة والسلامة البيئية العامة.