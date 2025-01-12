انطلاق المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ18

الظفرة (وام)

انطلقت أمس الأول المحطة الختامية لمهرجان الظفرة بدورته الـ18 في مدينة زايد بمنطقة الظفرة، وتستمر فعالياتها حتى 30 يناير، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث.

وتوافدت قوافل الإبل من الإمارات، ودول الخليج العربي، للدخول إلى شبوك المبيت، للمشاركة في أشواط سن الحقايق للإبل المحليات والمجاهيم «الشركاء، والشوط الرئيسي تلاد لأبناء القبائل 1 (رمز)، والشوط الرئيسي تلاد لأبناء القبائل 2 (رمز)، وشوط تلاد لأبناء القبائل 2»، وذلك استعداداً لعرضها على لجان التشبيه والتسنين والفرز واللجنة الطبية ولجنة التحكيم، وخُصصت لكل شوط 10 جوائز بمجموع 60 جائزة.

وسيتم الإعلان عن النتائج وتتويج الفائزين بالمراكز الأولى في منصة مزاينة الإبل.

ودخلت صباح أمس الإبل المشاركة في أشواط الحقايق للمحليات والمجاهيم، لأبناء القبائل، «تلاد 3، وتلاد 4، وتلاد 5»، وتشهد أشواط الحقايق، منافسات تمتد لنحو 4 أيام خصصت لها 24 شوطاً، هي: «شوط إبل المحليات لأصحاب السمو الشيوخ، و10 أشواط للمحليات، و10 أشواط للمجاهيم، وشوطا المهجنات الأصايل، وشوط الوضح»، بالإضافة إلى شوط إبل المجاهيم، لأصحاب السمو الشيوخ «مفرودة - حقة».

وشهد نادي الظفرة للرماية بمدينة زايد، صباح أمس، انطلاق منافسات بطولة الرماية «بندقية السكتون 0.22»، التي تتواصل يومياً حتى ختام المهرجان، وهي مفتوحة لجميع الجنسيات من عمر 16 عاماً وخصصت لها جوائز قيمة.

«انسف القعود»

شهد ميدان الفعاليات المصاحبة بالمهرجان، أمس، الشوط الأول في تصفيات مسابقة «انسف القعود» التي تعد إحدى المسابقات التراثية في دولة الإمارات ودول الخليج العربي، وأسفرت المنافسة عن تأهل كل من متوكل محمد إبراهيم، وسالم عمر المنهالي، ومسفر صفيان المنهالي للشوط الختامي. وتتكون المسابقة من أشواط تأهيلية تجري أيام (11 و12، و18 و19 يناير) ويحصل الفائزون فيها على جوائز قيمة، وشوط ختامي يوم 26 يناير يتأهل إليه من حققوا أقل وقت في نسف القعود في كل شوط. وانطلقت عصر أمس الأول الفعاليات والمسابقات التي يحتضنها سوق الظفرة التراثي المصاحب للمهرجان، حيث شهد السوق انطلاق مسابقة التمور وتغليفها التي تجرى في 5 أشواط لأصناف الدباس، والخلاص، والشيشي، والفرض، وتغليف التمور.

وتهدف مسابقة مزاينة التمور وتغليفها لإبراز جودة التمور الإماراتية وتعريف الزوار بأفضل الأصناف من خلال عرضها في مسابقة مفتوحة، بالإضافة إلى دعم جهود مزارعي الدولة في استدامة إنتاج التمور وتوسيع زراعة الأصناف المميزة. ووضعت اللجنة المنظمة شروطاً محددة للمشاركة في المسابقة، منها أن تكون التمور من إنتاج المزارع المحلية في الإمارات، وأن تكون من موسم 2024، ويجب أن لا تقل كمية التمور المقدمة للمشاركة عن خمسة كيلوغرامات، وأن يتم تقديمها في مخرافة واحدة. ويستقبل السوق التراثي الزوار يومياً وعلى مدى أيام المهرجان من الساعة الرابعة مساءً حتى العاشرة ليلاً، ويقدم تجربة مميزة من خلال محلاته المتنوعة التي تقدم المصنوعات التقليدية اليدوية، والمأكولات الشعبية، والدخون والدهون، والملابس الشعبية، ويحتضن عدداً من المسابقات، منها: الطبخ الشعبي، واللبن الحامض، ومسابقات الأطفال، ويقدم لوحات فنية لفرق الفنون الشعبية، إلى جانب ما تقدمه أجنحة الجهات المشاركة والداعمة.

مزاينة

جرى استلام المشاركات في مزاينة تمور الدباس، على أن تُستلم مشاركات تمور الخلاص في 13 يناير، وتمور الشيشي في 15 يناير، وتمور الفرض في 17 يناير الجاري، أما مسابقة تغليف التمور فسيتم تنظيمها في 19 يناير 2024، مع إعلان النتائج في اليوم التالي من كل مسابقة.