مشاركات واسعة وتفاعل كبير في مهرجان الثروة الحيوانية

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد فعاليات ومسابقات مهرجان الثروة الحيوانية، الذي يُعدّ أحد أكبر المهرجانات المصاحبة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي، مشاركات واسعة وتفاعلاً كبيراً من الحضور يومياً من مختلف أنحاء العالم، وذلك في جناح الجائزة بمهرجان الشيخ زايد بمنطقة الوثبة في أبوظبي.

ويهدف مهرجان الثروة الحيوانية، الذي يستمر حتى 28 يناير 2025، إلى تشجيع مربي الثروة الحيوانية على اقتناء أفضل السلالات الحيوانية المنتجة، والتعريف بأفضل الممارسات المتميزة والمستدامة في هذا المجال، كما يسعى المهرجان إلى التوسع والتحفيز على إقامة المشاريع التربوية المتنوعة للثروة الحيوانية.

وانطلقت أمس، بجناح الجائزة مزاد «سلالة الحري» ومسابقات «أفضل إنتاج حليب سلالة الحري» و«أفضل إنتاج حليب كافة سلالات الضأن»، وتقدم للفائزين جوائز قيمة، وتسلط الضوء على أهمية تربية الأغنام ذات الإنتاج العالي للحليب، وتشجيع مربي الثروة الحيوانية على تحسين تقنيات الحلابات، كما تهدف إلى تعزيز تربية سلالات الأغنام التي تساهم في زيادة الإنتاجية وتحقيق قيمة مضافة من تربية الأغنام، مما ينعكس إيجاباً على صناعة الألبان المحلية.

وتوفر المسابقات المقامة ضمن المهرجان للمشاركين فرصة مميزة لتحفيز الابتكار وتعزيز ممارسات الاستدامة في المجال الزراعي والحيواني، كما تعرض هذه الفعاليات مهارات المشاركين ومنتجاتهم على الصعيدين المحلي والدولي، مما يسهم في تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في الصناعات الزراعية والحيوانية.

وفي سياق متصل، أعلنت اللجنة العليا المنظمة عن أسماء الفائزين في 3 مسابقات متنوعة ضمن فعاليات مهرجان الوثبة للثروة الحيوانية، وهي مسابقة «أفضل طبق من المأكولات البحرية من إنتاج مزارع الأحياء (سيباس مشوي بالملح)»، ومسابقة «أفضل إنتاج حليب سلالة النعيمي»، ومسابقة «أفضل إنتاج حليب لجميع سلالات الماعز الأخرى»، حيث شهدت هذه المسابقات منافسات إيجابية وأجواء من الحماسة والابتكار، وقدم المشاركون فيها مهارات عالية وجودة مميزة للمنتجات المحلية من أسماك الأحياء المائية، كما أظهروا أيضًا إنتاجاً عالي الجودة في تربية الماعز وتحسين إنتاجية الحليب.

وفاز بالمركز الأول في مسابقة أفضل طبق من المأكولات البحرية من إنتاج مزارع الأحياء (سيباس مشوي بالملح) مريم مبارك المنصوري، وفازت هدى صابر زكي عطيه بالمركز الثاني، فيما فازت بالمركز الثالث حمدة عبد الله علي فيروز آل علي، وفازت بالمركز الرابع سدرة علي راشد المنصوري، بينما فازت بالمركز الخامس بدرية عباس محمد البلوشي.

روح التميز

جسدت هذه المسابقة روح التميز والإبداع التي يتسم به العنصر النسائي في مجال الطهي المحلي، حيث أظهرت المشاركات مهارات فائقة في تحضير الأطباق باستخدام المكونات المحلية، مع التركيز على الجودة والابتكار، ما كان له أثر كبير في لفت أنظار الزوار وإبهارهم.

وفي مسابقة «أفضل إنتاج حليب سلالة النعيمي»، فاز بالمركز الأول منصور مبارك عبدالله البلوشي بمتوسط إنتاج حليب بلغ 2.58 لتر في اليوم، بينما حصل عبد الرحمن صخر المصعبي على المركز الثاني بمتوسط إنتاج قدره 1.77 لتر في اليوم، أما المركز الثالث فقد فاز به عبدالله علي عويد بمتوسط إنتاج 1.30 لتر يومياً، فيما جاء في المركز الرابع سيف علي سعيد المصعبي بمتوسط إنتاج 1.16 لتر، وفي المركز الخامس فاز أحمد حمود الشكيلي بمتوسط إنتاج 1.06 لتر في اليوم.

أما في مسابقة «أفضل إنتاج حليب لجميع سلالات الماعز الأخرى»، فقد فاز بالمركز الأول منصور مبارك علي البلوشي بمتوسط إنتاج حليب بلغ 3.050 لتر في اليوم، بينما حصل علي عبيد سعيد الزعابي على المركز الثاني بمتوسط إنتاج قدره 3.020 لتر في اليوم، أما المركز الثالث فقد فاز به سعيد علي سلطان المنصوري بمتوسط إنتاج 2.540 لتر يومياً، فيما جاء في المركز الرابع أحمد عبدالله درويش الحمادي بمتوسط إنتاج 2.475 لتر، وفي المركز الخامس فاز سلطان سعيد سلطان المنصوري بمتوسط إنتاج 2.425 لتر في اليوم.

وأعرب الفائزون عن فخرهم بمشاركتهم في المسابقات المتنوعة، التي تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز قدراتهم وتحقيق الاستدامة في الإنتاج المحلي وصناعة الألبان، كما أعربوا عن تقديرهم لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي لدعمها المستمر للمزارعين والمربين، مما يعزز جهودهم في تحسين جودة الإنتاج الحيواني والزراعي.