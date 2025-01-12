نهيان بن مبارك يحضر أفراح العامري في العين

العين (وام)

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه علي أحمد بن حربي العامري، بمناسبة زفاف نجله ناصر على كريمة حمد سيف بن نعيف العامري، ونجله سهيل على كريمة مايد أحمد بن حربي العامري. كما حضر الحفل، الذي أقيم في مركز أدنيك للمعارض - الخبيصي في مدينة العين، جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين.

وهنأ معاليه العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، داعياً الله العلي القدير أن يديم على دولتنا وشعبنا الأمن والسعادة والاستقرار. وأعرب ذوو العرسان عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة، وشكرهم وتقديرهم لمعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل مع أبناء الوطن.