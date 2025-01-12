الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

صقر غباش يحضر اللقاء السنوي لخريجي كلية الشرطة في العين

صقر غباش يتوسط الحضور (وام)
13 يناير 2025 01:28

العين (وام)

أخبار ذات صلة
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
تنبيه من شرطة أبوظبي بشأن الأحوال الجوية الماطرة

شهد معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، قائد عام شرطة أبوظبي، وعدد من القيادات البارزة في الدولة، اللقاء السنوي العاشر لخريجي الدفعة الرابعة لكلية الشرطة. حضر اللقاء الذي أقيم في منزل اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في منطقة العين، 70 خريجاً من الذين أكملوا أكثر من 35 عاماً منذ تخرجهم، في أجواء مفعمة بروح التواصل والذكريات.
الحفاظ على الإرث الوطني وترسيخ قيم الانتماء المجتمعي
ويهدف هذا اللقاء السنوي المتجدد إلى تعزيز الروابط بين خريجي الدفعة، وتقوية العلاقات المهنية والاجتماعية، إلى جانب تبادل الأفكار ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، مما يساهم في الحفاظ على الإرث الوطني، وترسيخ قيم الانتماء المجتمعي.
وتُعد هذه اللقاءات فرصة لاستذكار المسيرة الأمنية والإنجازات المشتركة، بما يعزز من التواصل المستمر بين أجيال قادة المستقبل.

صقر غباش
كلية الشرطة
العين
شرطة أبوظبي
آخر الأخبار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
علوم الدار
تفعيل منظومة خفض السرعات على طريق الشيخة سلامة بنت بطي
اليوم 07:26
استقرار أسعار الذهب
اقتصاد
استقرار أسعار الذهب
اليوم 08:31
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
الأخبار العالمية
ارتفاع جديد في عدد قتلى حرائق لوس أنجليس
اليوم 08:16
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
الأخبار العالمية
لوس انجليس تسابق الزمن لاحتواء حرائق الغابات
اليوم 08:05
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
الأخبار العالمية
الحرائق تتوسع في لوس أنجليس والسلطات تتوقع اشتداد الرياح
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©