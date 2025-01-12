14.3 جيجاوات قدرة الطاقة المتجددة في الإمارات

سيد الحجار (أبوظبي)

أكدت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الإمارات ملتزمة بمساعدة المجتمع العالمي على تحقيق أهدافه المتعلقة بالمناخ والطاقة المتجددة. وقالت الضحاك لـ«الاتحاد»، على هامش مشاركتها في فعاليات اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي انطلقت في أبوظبي أمس، إن القدرة المركبة للطاقة المتجددة بالدولة تضاعفت من 3.1 جيجاواط عام 2022 إلى 6 جيجاواط عام 2024، فيما تستهدف الدول تحقيق 14.3 جيجاواط بحلول عام 2030.

وأضافت أن الدولة حريصة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية كافة، وفي مقدمتها «آيرينا» للعمل على تحقيق الأهداف العالمية بشأن التصدي لتحديات التغير المناخي، موضحة أن الإمارات كشفت خلال السنوات الأخيرة عن العديد من المبادرات لمساعدة الكثير من الدول على تحقيق مستهدفاتها الوطنية فيما يتعلق بنشر حلول الطاقة المتجددة.

وأوضحت أن التصدي لتحديات التغير المناخي ونشر الطاقة النظيفة لا يمكن أن يتم إلا من خلال التعاون الدولي المستمر والعمل الجماعي، فضلاً عن دعم الابتكار والتطوير والاستفادة من التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة.

وقالت معالي الدكتورة آمنة الضحاك، خلال كلمتها بالاجتماع، إن الإمارات استضافت على مدار 15 عاماً مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وقدّمت منصة عالمية للحوار والتعاون الضروريين لتحقيق تحول الطاقة بوتيرة أسرع وعلى أوسع نطاق.

وأضافت: «كدولة رائدة تقود هذا التحول، نحرص في الإمارات على دورنا كنموذج عالمي يحتذى به عبر الاستثمار في ابتكارات الطاقة المتجددة، وتطوير تكنولوجيا الشبكات الأكثر ذكاءً، ودعم الحلول المطلوبة لمعالجة أزمة المناخ وتخطيها، وتمثل الدورة الخامسة عشرة من اجتماعات الجمعية العامة لوكالة (آيرينا) فرصة جديدة لتأكيد أهمية التعاون الدولي في تشكيل مستقبل مستدام مرن، فيما تظل دولة الإمارات شريكاً ثابتاً داعماً لأمن واستدامة الطاقة حول العالم».

وركزت المناقشات الرئيسية لاجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، التي انطلقت تحت شعار «تسريع التحول نحو الطاقة المتجددة - المضي قدماً»، على مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030، وتعزيز الطموحات في الجولة الثالثة من المساهمات المحددة وطنياً.

ويشارك في الاجتماع، الذي يستمر على مدى يومين، مجموعة من الوزراء والمندوبين رفيعي المستوى من الدول الـ 170 الأعضاء في الوكالة.

وقال فرانشيسكو لا كاميرا، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»: يشهد العالم تحولاً سريعاً مدفوعاً بتغيرات جيوسياسية كبيرة وتطورات تكنولوجية مهمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وفي خضم هذا المشهد، ينبغي مواصلة التركيز على الطاقة المتجددة كأولوية عالمية، ذلك أنها تشكل الوسيلة الأكثر فاعلية لتحقيق أهداف المناخ والتنمية المستدامة، وتوفر الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة لوكالة «آيرينا» منصة مهمة لرصد مشهد تحول قطاع الطاقة، واستكشاف الفرص الواعدة.

جلسات وزارية

بدأت سلسلة من الجلسات الوزارية والحوارات الرفيعة المستوى التي تهدف إلى تعزيز التفاعل بين صناع القرار وإثراء الجهود المستقبلية للوكالة. يشار إلى أن اجتماعات الدورة الخامسة عشرة للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» تتصدر أجندة فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة 2025 الذي يقام خلال الفترة من 12 إلى 18 يناير في أبوظبي، ويشارك فيه نخبة من قادة الدول والوزراء والمندوبين رفيعي المستوى والخبراء لتسريع جهود الاستدامة العالمية.