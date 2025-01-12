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علوم الدار

تعاون بين أكاديميتي «أنور قرقاش الدبلوماسية» و«الإعلام الجديد»

خلال توقيع مذكرة التفاهم (وام)
13 يناير 2025 01:28

دبي (وام)

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وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وأكاديمية الإعلام الجديد، أول أكاديمية مبتكرة من نوعها في مجال الإعلام الرقمي في منطقة الشرق الأوسط، مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون بين الطرفين وتبادل المعرفة والخبرات في مجالات الاهتمام المشترك. ووقع مذكرة التفاهم الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، وحسين العتولي، مدير أكاديمية الإعلام الجديد، بحضور عالية الحمادي، الرئيسة التنفيذية لأكاديمية الإعلام الجديد. وتم توقيع مذكرة التفاهم ضمن فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع 2025.
وتنص مذكرة التفاهم على تبادل المعلومات، والأوراق البحثية، والدراسات في نطاق اختصاص الأكاديميتين، والتعاون في مجال التدريب والاتصال والمبادرات والفعاليات، إضافة إلى تبادل الخبرات المؤسسية في مشاريع متنوعة، وتنظيم الاجتماعات والزيارات وحلقات النقاش في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، إن الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتعزيز مهاراتهم ومعارفهم هو أحد ركائز نجاح العمل الدبلوماسي، وتحقيق رؤية الإمارات في بناء علاقات دولية متينة ومستدامة؛ ولذلك تقدم الأكاديمية برامج تعليمية وتدريبية متنوعة ومتكاملة لتثقيف وتأهيل الأجيال الحالية والقادمة من الدبلوماسيين، وتزويدهم بالمعرفة والخبرة والرؤى حول الممارسة المعاصرة للدبلوماسية، بما يسهم في إعداد جيل متميز من الدبلوماسيين الطموحين القادرين على تمثيل دولة الإمارات في مختلف المحافل الدولية.
وأضاف أنه في عصر يتزايد فيه تأثير الإعلام الرقمي على المشهد العالمي، فإننا نسعى، من خلال هذا التعاون مع أكاديمية الإعلام الجديد، إلى خلق بيئة تعليمية مبتكرة تجمع بين المهارات الدبلوماسية والقدرات الإعلامية، لتطوير قادة المستقبل في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع أكاديمية الإعلام الجديد لتحقيق أهداف هذه الاتفاقية.
من جانبها، أكدت عالية الحمادي، الرئيسة التنفيذية لأكاديمية الإعلام الجديد، حرص الأكاديمية على مواكبة التطورات العالمية في الإعلام الرقمي، وتقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير كوادر مؤهلة معرفياً وعملياً من خلال برامجنا التدريبية المتطورة، وتوفير كل السبل لإعداد كفاءات إعلامية مبدعة وصناع محتوى قادرين على إيصال رسالة دولة الإمارات الحضارية إلى العالم أجمع، ونقل صورتها المشرقة في مختلف المجالات. 

قمة المليار متابع
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أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية
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الإعلام الرقمي
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