قمة "المليار متابع" تناقش تحويل الشغف بالألعاب إلى إمبراطوريات رقمية مربحة

دبي (وام)

ناقشت جلسة «تحقيق الدخل والتسويق عبر روبلوكس»، الاستراتيجيات القابلة للتنفيذ لصناع المحتوى، لتحقيق عائدات مالية في هذه المنصة مع بناء مجتمعات متفاعلة في واحدة من أسرع الألعاب نمواً، والفرص غير المستغلة في هذا المجال. وشارك كل من زاك ليتر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «Wonder World Studios»، وأليانا ميلر، مديرة تسويق المؤثرين في شركة «روبلوكس» ومسؤولة تطوير وتنفيذ استراتيجيات التعاون مع صانعي المحتوى، في الجلسة التي استضافتها قمة المليار متابع.

واستعرض زاك ليتر، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «Wonder World Studios» الذي حول قناته على «يوتيوب»، وتضم مليون مشترك، إلى استوديو ألعاب ناجح في عام 2019، تجربته في مجال قطاع الألعاب ومنصة «روبلوكس»، بالتعاون مع زوجته ميغان ليتر، المعروفة باسم «ميغان بلايز»، التي حققت شهرة واسعة على منصة «يوتيوب» من خلال محتوى متعلق بـ«روبلوكس»، حيث أسس الزوجان استوديو لتطوير الألعاب وأطلقا ألعاباً ناجحة، مما ساهم في تحقيق إيرادات كبيرة، حيث باع أكثر من مليوني نسخة من لعبة في أسبوعين، وجنى عوائد بملايين الدولارات، واستعرض كيف يمكن تحويل الشغف بالألعاب إلى إمبراطوريات رقمية مربحة.

وتحدثت أليانا ميلر، عن خطة طموحة لجذب المؤثرين وصناع المحتوى وعقد شراكات عمل معهم لتعزيز شغف الجمهور بالألعاب المختلفة، وأكدت أن هناك فرصاً كبيرة للجميع، سواء كانوا من مطوري الألعاب أو المستثمرين أو صناع المحتوى.