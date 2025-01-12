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علوم الدار

مشاركون في قمة المليار متابع يؤكدون أهمية المحتوى الهادف

مشاركون في قمة المليار متابع يؤكدون أهمية المحتوى الهادف
13 يناير 2025 01:28

دبي (وام)

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أكد مشاركون في قمة المليار متابع، أن المحتوى الهادف يمثل العمود الفقري للتواصل الفعّال في العصر الرقمي، لأنه يعزز الوعي ويشجع على التفكير ويوفر قيمة مضافة للمستخدمين، خصوصاً عند التركيز على إنشاء محتوى يعالج احتياجات الجمهور ويقدم الحلول، ويمكّن الأفراد والشركات من بناء علاقات قوية، ويعزز المصداقية والتأثير الإيجابي في المجتمع.
وقال دوغ شابيرو، من مجموعة بوسطن الاستشارية: «إن اقتصاد المبدعين يؤثر بشكل كبير على وسائل الإعلام التقليدية، نظراً لحجم محتواه الضخم، إذ يتم تحميل 300 مليون ساعة على (يوتيوب) سنوياً، مقارنةً بـ15 ألف ساعة من هوليوود»، موضحاً أنه على الرغم من أن المحتوى الذي ينتجه المبدعون أكبر، إلا أن استهلاكه يمثل ربع إجمالي الاستهلاك الإعلامي، فيما تولِّد إيراداته 15% من إجمالي الإيرادات الإعلامية.
وأضاف أن المبدعين يواجهون تحديات تجارية، الأمر الذي يتطلب منهم الموازنة بين رؤيتهم الإبداعية والفطنة التجارية لجذب الجمهور، مشيراً إلى أن المنصات الجديدة أدت إلى ديمقراطية المشهد الإعلامي، ما مكن الملايين من التنافس مع الشركات الإعلامية التقليدية.
وأكدت رانيا مصري الخطيب، من شركة «IMI»، أهمية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات مثل «تيك توك» لتوسيع التأثير الإعلامي، لافتة إلى ضرورة تحسين تقديم المحتوى، وتدريب الأفراد لإنتاج مضمون فعال ويعزز التفاعل الإيجابي. ‎
من جانبه قال كاسبر لي، مؤسس منصة «Influencer.com»: «إن ثقته بالنفس زادت من استعداده لمواجهة تجارب جديدة والتكيف مع عدم الراحة، داعياً المبدعين الجدد إلى التركيز على إنتاج محتوى يعكس شغفهم الشخصي لتعزيز الإبداع والروابط الحقيقية مع الجماهير، مع استغلال الموضوعات الرائجة لتنمية جمهورهم». وأوضح إسلام علي، مؤسس منصة الشريط الأصفر، أن شركته التي تأسست في 2017، تركز على إدارة المحتوى الرقمي وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالشراكة مع أكاديمية الإعلام الجديد، مشيداً بمبادرة «قمة المليار متابع» التي تجمع مبدعي الإمارات والعالم وتوفر فرصاً تجارية متزايدة.
وأشار إلى أن الإمارات باتت مركزاً رئيسياً لإنتاج المحتوى، ما يعزز الاقتصاد المحلي بفضل تنوع سكانها وزيادة الطلب في هذا المجال. وقال خالد الحمد، خبير بناء العلامات التجارية، إن من المهم تبني استراتيجيات صحيحة للظهور في نتائج البحث، وبناء علاقات قوية من خلال محتوى عالي القيمة وتعليقات فعّالة.

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