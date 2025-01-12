راشد بن حميد يحضر جانباً من فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع

دبي (وام)

حضر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، أمس، جانباً من فعاليات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع. ورافق الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الجولة، كل من معالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعيد العطر، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وخلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعلياء الحمادي، نائبة رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مديرة قمة المليار متابع.

واطلع الشيخ راشد بن حميد النعيمي، خلال الزيارة، على أبرز مستجدات النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، التي يشارك فيها أكثر من 15 ألف صانع محتوى من أهم المؤثرين وصناع المحتوى العرب والعالميين، وتستضيف أكثر من 420 متحدثاً من الخبراء والمتخصصين، من بينهم ما يزيد على 125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً، كما تقدم قمة المليار متابع أكثر من 340 جلسة رئيسة وطاولة مستديرة وحواراً تفاعلياً وورشة عمل ومناظرة وخطاباً ملهماً. وثمّن الدور الذي تلعبه قمة المليار متابع في تطوير اقتصاد صناعة المحتوى، وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رئيسياً لهذا القطاع، وتعزيز البيئة الأفضل لاحتضان المواهب وأصحاب الأفكار الخلاقة.

وأشار الشيخ راشد بن حميد النعيمي إلى أن التنظيم المتميز لقمة المليار متابع، يجسد الإمكانات النوعية التي تمتلكها دولة الإمارات في استضافة الفعاليات والأحداث الكبرى، والقدرات الكبيرة لكوادرها الوطنية في التطوير المستمر للرؤى وأدوات العمل. وتجمع النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، ولأول مرة عالمياً، كبريات منصات التواصل الاجتماعي تحت سقف واحد، حيث تلتقي «سناب شات»، و«إكس»، و«يوتيوب»، و«تيك توك»، و«لينكدإن»، وشركة ميتا «فيسبوك»، و«إنستغرام»، و«واتساب»، مع جمهور القمة لمناقشة مستقبل القطاع ودعم صناع المحتوى والمؤثرين للوصول إلى أوسع شريحة من الجمهور، وتحقيق التأثير الإيجابي.