المدير الإقليمي لـ«إكس»: الإمارات تتصدر المشهد العالمي في الإبداع

دبي (وام)

أكد أنطوان كايروني، المدير الإقليمي لمنصة «إكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن دولة الإمارات تقف في مقدمة المشهد الإبداعي عالمياً بعد سنوات من الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي بشكل مثير للإعجاب.

وقال كايروني، إنه أتيحت له الفرصة خلال السنوات العشر الماضية التي عاشها في الإمارات ليكون شاهداً على التطوّر والإبداع في مجال التحول الرقمي، إذ تلعب الدولة دوراً محورياً في خلق بيئة محفزة للموهوبين، تجمع بين الإبداع والتكنولوجيا.

جاء ذلك في جلسة بعنوان «أبرز توجّهات منصة إكس لعام 2025» خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025، حضرها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وسعيد العطر مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للمشاريع الاستراتيجية رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وخلفان جمعة بالهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعلياء الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات مدير قمة المليار متابع.

وقال أنطوان كايروني إن وسائل التواصل الاجتماعي عمل كبير يواجه في الوقت ذاته بعض التحديات، إلا أننا نتفهّم تلك التحديات ونعمل في المنصة لمساعدة المستخدمين على التطوّر بشكل يومي.

وتحدث المدير الإقليمي لمنصة «إكس» في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الفرص العديدة التي تقدمها المنصة في العام الجاري 2025 للجمهور، وبالأخص في ثلاثة مجالات رئيسة هي الرياضة والأزياء والألعاب، مشيراً إلى أن الرياضة التي تعد واحدة من المجالات التي توحّد الناس، سجّلت نحو 2.6 تريليون انطباع عبر المنصة خلال العام الماضي، فيما سجلت الأزياء نحو 1.6 مليار انطباع فضلاً عن إجمالي مشاهدات لمقاطع الفيديو المتعلقة بالمجال بلغ 12.7 مليون مشاهدة، أما الألعاب فسجلت أكثر من 2.1 تريليون انطباع خلال العام الماضي.

وأكد كايروني أن العام الجاري سيشهد تعزيز دور الذكاء الاصطناعي عبر منصة «إكس» لمساعدة المستخدمين على المعرفة بصورة أكثر وأسرع، بحيث يمكنهم عرض الأفكار وتحليل المعلومات والمساعدة في اتخاذ القرار.