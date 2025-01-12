باسل عنبتاوي: «تيك توك» منصة لتحويل الأفكار إلى مشاريع عالمية

دبي (وام)

أكد باسل عنبتاوي، رئيس قسم عمليات المحتوى في «تيك توك» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن المنصة تتيح للأفراد فرصة فريدة لتحويل الأفكار البسيطة إلى مشاريع ناجحة ومؤثرة عالمياً.

وأوضح أن «تيك توك» ليست مجرد منصة ترفيهية، بل هي بيئة تمكن الأفراد من التعبير عن أفكارهم وتحقيق أحلامهم من خلال أدوات مبتكرة، مشيراً إلى أن المنصة تعتبر بيئة خصبة للإبداع، حيث يتمكن المستخدمون من بناء مجتمعات حول أفكارهم ومشاركة محتوى ملهم يصل إلى جمهور عالمي.

جاء ذلك في جلسة «كيف يمكن للإبداع أن يزدهر عبر منصة تيك توك؟»، خلال فعاليات قمة المليار متابع، المنعقدة بدبي، تحت شعار «المحتوى الهادف».

وقال باسل عنبتاوي، إن أفضل صناع المحتوى هم أولئك الذين يمتلكون شرارة الإبداع ويستخدمونها لبناء قصص ملهمة قادرة على التأثير والإلهام، حيث إن هؤلاء لا يقتصرون فقط على تقديم محتوى تقليدي، بل يسعون إلى إحداث فرق حقيقي في حياة متابعيهم من خلال رسائل تحمل معاني عميقة ومؤثرة.

وبين أن «تيك توك» تقدم أدوات عديدة لدعم صناع المحتوى، مثل إمكانية إنتاج الفيديوهات التعليمية، والبث المباشر غير المفلتر، وتخصيص الفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تقديم محتوى مميز، مشيراً إلى أن المنصة ليست فقط للمشاهدة، بل للإبداع والتفاعل مع جمهور عالمي.

وختم عنبتاوي حديثه قائلاً إن الإبداع على «تيك توك» لا يتطلب سوى شرارة صغيرة، ومع الأدوات الصحيحة والدعم الذي تقدمه المنصة، يمكن لأي شخص أن يحول أفكاره إلى تأثير كبير وعالمي.