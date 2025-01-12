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علوم الدار

قمة المليار متابع.. تقديم المحتوى الهادف يعزز المصداقية والتميز

شعار قمة المليار متابع
13 يناير 2025 00:43

دبي (وام)
جمعت قمة المليار متابع، المنعقدة حالياً في دبي تحت شعار «المحتوى الهادف»، نخبة من صناع المحتوى الذين أجمعوا على أن التخصص في تقديم المحتوى الإعلامي الهادف يعزز المصداقية والتميز في عصر تفيض فيه وسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات، الأمر الذي من شأنه أن يساهم في بناء قاعدة جماهيرية وفية، ويعزز من تأثير الرسائل الإعلامية.
وأكد مايك فارشافسكي، المعروف باسم «الدكتور مايك» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الحاجة إلى خبراء موثوقين لتقديم معلومات طبية دقيقة، مشيراً إلى أن المحتوى الجدلي لا يقدم حلولاً للمشاكل الصحية.
أما حسن سليمان، صانع محتوى إنساني على «يوتيوب» الشهير بـ«أبو فله»، فقد أشار إلى إمكانية دمج الرسائل الإيجابية في أي نوع من المحتوى، مما يجعل صناع المحتوى شركاء فعالين في تحقيق التغيير الاجتماعي.
وتحدث صموئيل ويدنهوفر عن تجربته في استخدام منصته لتحقيق تأثير إيجابي على حياة الآخرين، مؤكداً أهمية الشغف والتواصل العفوي في جذب المتابعين.
أما أندريه لو ماسورييه مدير أول الرئيس العالمي لـ«العلامة التجارية والإبداع» - سكاي سكانر، فسلط الضوء على التحول الذي تشهده صناعة الإعلان، وأكد أهمية الشراكات الإبداعية، بين صناع المحتوى والعلامات التجارية.

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