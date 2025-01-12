استجابة لتوجيهات رئيس الدولة.. وفد إماراتي رفيع المستوى يصل إلى لبنان لإعادة فتح سفارة الدولة في بيروت

استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وعقب الاتصال الهاتفي الذي أجراه سموه بفخامة جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وصل وفد إماراتي رفيع المستوى إلى العاصمة اللبنانية «بيروت» لإجراء الترتيبات كافة لإعادة فتح سفارة دولة الإمارات في بيروت.

وأشارت وزارة الخارجية، في بيان، إلى أن إعادة فتح السفارة تعكس العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين والشعبين الصديقين، مؤكدة موقف دولة الإمارات الثابت تجاه وحدة لبنان وسيادته الوطنية وسلامة أراضيه، وعلى وقوفها ومساندتها للشعب اللبناني الشقيق.

وأكدت الوزارة أن إعادة فتح السفارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية اللبنانية الشقيقة، وحرص دولة الإمارات على دعم جهود الاستقرار والتنمية في البلاد، والتزام دولة الإمارات العميق بمساعدة الشعب اللبناني، وتقديم أشكال الدعم كافة له في مختلف المجالات.