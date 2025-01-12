صناع محتوى: «إكس» البوابة العالمية الأسرع لتبادل المعلومات

دبي (وام)

استعرض عدد من صناع المحتوى، خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025 بدبي، كيفية تحولت منصة «إكس» بمحتواها العربي إلى منصة رئيسية تمد سائر المنصات بالمعلومات والأخبار والأرقام، وإمكانية النمو التي يمكن أن تحققها للمحتوى المتخصص، والفرص التي توفرها هذه المنصة للتوسع وتحقيق الأهداف المادية والمعنوية. وفي جلسة بعنوان «إتقان استخدام منصة إكس.. النمو والتفاعل وتحقيق الدخل على طريقة المحترفين»، اعتبر صانع المحتوى عبدالله الخريّف أن السبب الرئيس في إكساب منصة «إكس» أهمية كبيرة يرجع إلى نوعية المؤثرين والمسؤولين المشتركين فيها، حيث يتم من خلالها الإعلان عن الأخبار والتصريحات الرسمية.

وحول نمو ترجمة المحتوى العربي إلى اللغات العالمية، قال عبدالله الخريّف، إن ترجمة المحتوى العربي إلى اللغات الأخرى تشهد تفاوتاً، ففي حين تشهد بعض المجالات إقبالاً لا تزال مجالات أخرى تشهد قصوراً في هذا الجانب، على رغم وجود صناع محتوى عربي متميزين، ولكن يجب البحث عن الوسائل التي تحفز على ترجمة هذا المحتوى إلى اللغات الأخرى على المنصات نفسها.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي، وإن كان حتى الآن يقوم بدور المساعد في صناعة محتوى الترجمة، إلا أنه أكبر تحدٍّ يواجه هذا المحتوى في المستقبل، حيث من المتوقع أن يسيطر بالكامل على مجال الترجمة في غضون السنوات الخمس المقبلة.

وقال حسن الأمير، المعروف في مواقع التواصل الاجتماعي، بـ«دار زايد»، إن المتابعين لمنصة «إكس» غالبيتهم من الشباب في سن الجامعة أو التخرج، فهم إما من الباحثين عن وظيفة أو من المرشحين للبحث عن وظائف، ويفتقر هؤلاء إلى المعرفة الكافية بإنشاء سيرة ذاتية احترافية، وهو ما دفعني إلى إنشاء محتوى مختص بكتابة السير الذاتية الاحترافية.

وفي ما يتعلق بالمحتوى الاقتصادي المتخصص، وكيفية نموّه على منصة «إكس»، قال صانع المحتوى عبدالله المشوط، إنه لا يمكن نقل جميع البيانات والأرقام الاقتصادية إلى منصة «إكس»، وإنما ذكر أهم المعلومات المناسبة التي تستقطب اهتمام القارئ، ما يدعوه إلى البحث وراء المعلومة والوصول إلى الصورة الكاملة.

وفي جلسة بعنوان «التواصل مع الجمهور على أرض الواقع يحقق أثراً»، اعتبر صانع المحتوى ولاعب كرة القدم السابق الكويتي مساعد الفوزان أن محتوى المسابقات من أكثر الأنواع جذباً للمعلنين والرعاة؛ لأنها تثير فضول المتابعين، ولذا فإن نسب نجاحها مرتفعة، وبالتالي يمكن تحقيق عوائد مجزية من خلالها.

واعتبر صانع المحتوى والمنشد المصري مصطفى عاطف أن «الصدق، والصبر، والاهتمام» السر وراء بناء علاقة قوية ومستدامة مع الجمهور.