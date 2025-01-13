أمطار الخير على مناطق في الدولة

هطلت أمطار خفيفة، على مناطق متفرقة من الدولة، صباح اليوم.

وهطلت أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من إمارة أبوظبي، منها الرحبة، وكيزاد وغناضة، كما هطلت أمطار على إمارة الشارقة.. وفق الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد على منصة إكس.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائم جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدرجياً بعد الظهر.