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علوم الدار

"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف

"قمة المليار متابع" في دبي .. منصة عالمية للمحتوى الهادف
13 يناير 2025 12:11

تتواصل فعاليات قمة المليار متابع بنسختها الثالثة في دبي تحت شعار "المحتوى الهادف"، مقدِّمة نَموذجًا فريدًا لصناعة المحتوى الرَقميِّ.

وشهد اليوم الثاني لقمة المليار متابع، الملتقى العالمي الأكبر لصناع المحتوى الرقمي على وسائل التواصل الاجتماعي، عقد عدد من الجلسات وورش العمل التي يشارك فيها  نخبة من أهم وأكبر المؤثرين وصناع المحتوى في مجالات الإعلام المختلفة.

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كما شهد نقاشات وحوارات ملهمة وهادفة لترسيخ رسالة القمة في إثراء محتوى الاعلام الرقمي عربياً وعالمياً.

صناع المحتوى عرضوا خلال جلساتهم مواضيع ناقشت أهم الاحتياجات والحلول والتحديات في صناعة المحتوى كما عرضوا تجاربهم في صناعة المحتوى الهادف والمؤثر في المجتمع. بالإضافة إلى جلسات عرضت أنجح الاستراتيجيات والخطط لتحويل المحتوى إلى مصدر دخل مستدام ومريح.

اطلقت قمة المليار متابع برنامج" الاستثمار مع صناع المحتوى" ويستهدف توفير التمويل والدعم المالي للشركات الناشئة والأفراد ممن يمتلكون أفكاراً ريادية في صناعة المحتوى.

المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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