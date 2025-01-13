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علوم الدار

أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

أمطار الخير( من المصدر)
13 يناير 2025 15:09

إبراهيم سليم (أبوظبي) أدى امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق ومرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، إلى هطول متفاوتة الشدة على مناطق بالدولة، في أبوظبي، والعين، ودبي والشارقة وعجمان، وتراوحت بين الخفيفة والمتوسطة، ويسود طقس غائم جزئياً إلى غائم أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق الساحلية والشمالية، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء على المناطق الداخلية مع احتمال تشكل الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط تدرجياً بعد الظهر، والبحر متوسط الموج يضطرب تدريجياً بعد الظهر في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

ويتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة، ويكون رطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع احتمال تشكل الضباب والضباب خفيف، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، والبحر مضطرب إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. كما يتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً، ورطب ليلاً، وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية والساحلية، مع فرصة تشكل الضباب والضباب خفيف، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً، وسرعتها من 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س، والبحر متوسط إلى خفيف الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عمان.

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