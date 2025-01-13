قمة المليار متابع.. أبناء الجيل "زد" يطورون محتوى هادفاً بروح شبابية ولمسة كوميدية

استعرض عدد من صناع المحتوى خلال فعاليات قمة المليار متابع 2025، كيفية تقديم أبناء الجيل "زد" لمحتوى رقمي هادف يجمع بين الرسائل الإيجابية والوعي المجتمعي من جهة، وروح الشباب واللمسة الكوميدية الجذابة من جهة أخرى، مؤكدين أن هذا المزيج المميز يجعل المحتوى أكثر قربًا وتفاعلًا مع جمهورهم، حيث يتناول قضايا تمس اهتمامات الأجيال الشابة بأسلوب عصري مبتكر.

وشهدت النسخة الثالثة من قمة المليار متابع، أكبر قمة عالمية في اقتصاد صناعة المحتوى، والتي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واختتمت فعالياتها اليوم، زخماً كبيراً بمشاركة أكثر من 15 ألف صانع محتوى ومؤثر وأكثر من 420 متحدثاً و125 رئيساً تنفيذياً وخبيراً عالمياً.

واستضافت جلسة بعنوان "جيل زد من أجل المحتوى الهادف"، كلاً من أحمد سعودي، صانع المحتوى وصاحب برنامج "الفاخر" على منصة "نيوميديا أكاديمي"، الذي يقدم محتوى تاريخياً ومعلومات عامة بشكل كوميدي، وشذى اليمان التي تقدم محتوى سياسياً كوميدياً على منصة "بلينكس"، وحمزة عبد الرازق الذي يقدم محتوى جيوسياسياً على "يوتيوب".

وأجمع صناع المحتوى الثلاثة على تقبل الأجيال الأكبر والأصغر سناً لما يقدمونه، حيث إن المعيار هنا هو صحة المعلومة المقدمة، وطريقة عرضها، واحترام عقول المتابعين أياً كانت أعمارهم، واتفقوا على أن الاعتراض على المحتوى قد يحدث إذا تم تقديم المعلومة بشكل خاطئ، في حالة المحتوى التعليمي أو العلمي، أو تبني وجهة نظر معينة.

ووجه صنّاع المحتوى الشباب عدداً من النصائح للراغبين في دخول مجال صناعة المحتوى، حيث شدد حمزة على ضرورة تقديم المعلومة بطريقة سهلة، واحترام عقول المتابعين، وعرض المعلومات بشكل مميز وعصري.

ونصح أحمد الجيل الجديد بالاستمرارية في تقديم المحتوى، والثقة بالنفس، وألا يلتفت إلى أي محاولات من شأنها تثبيط عزيمته.

كما استضافت جلسة بعنوان "نظرة على أدوات صناع المحتوى من جيل زد "، جوهر خان وسعد صفا وألسدير مان، وتناولت كيفية تحقيق التوازن بين استخدام الأدوات الذكية والاعتماد على الإبداع البشري لضمان إنتاج محتوى يجمع بين الكفاءة والجودة.



