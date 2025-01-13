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علوم الدار

توقعات "الأرصاد" للطقس على الإمارات غداً

أبوظبي
13 يناير 2025 18:17

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشمالية والشرقية مع احتمال سقوط أمطار، وانخفاض في درجات الحرارة، ورطباً ليلاً وصباح الأربعاء على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب خفيف.
وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وستكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 40 كم/س.
يكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط. يحدث المد الأول عند الساعة 12:43 والمد الثاني عند الساعة 03:27، والجزر الأول عند الساعة 20:16 والجزر الثاني عند الساعة 07:19.
في بحر عمان، يكون الموج خفيفاً إلى متوسط. ويحدث المد الأول عند الساعة 09:13 والمد الثاني عند الساعة 23:03، والجزر الأول عند الساعة 16:10 والجزر الثاني عند الساعة 04:58.

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المصدر: وام
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