الإثنين 13 يناير 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي

عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
13 يناير 2025 20:15

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، معالي بختيار سعيدوف، وزير خارجية جمهورية أوزبكستان.

ورحب سموه بمعالي وزير خارجية أوزبكستان، وبحثا، خلال اللقاء الذي عقد اليوم في أبوظبي، العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما.

أخبار ذات صلة
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
مهرجان أبوظبي يوقّع مذكرة تفاهم مع «شنغهاي الصيني الدولي للفنون»

كما استعرضا التعاون المشترك في قطاعات عدة، ومنها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والزراعية والصناعية والسياحية والطاقة المتجددة، وغيرها من المجالات الداعمة لجهود البلدين التنموية.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على ترسيخ علاقات قوية ومتنامية مع جمهورية أوزبكستان، واستثمار الفرص المتاحة لتطوير مسارات التعاون الثنائي في المجالات كافة، بما يعود بالخير والازدهار على شعبي البلدين.

المصدر: وام
عبدالله بن زايد
أوزبكستان
وزير الخارجية
آخر الأخبار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
علوم الدار
كلية ليوا تخصص منحا دراسية شاملة بالتعاون مع نافس للطلبة المواطنين للالتحاق ببرامج العلوم الصحية
اليوم 17:54
آثار دمار خلّفه الإعصار "تشيدو" في موزمبيق (أرشيفية)
الأخبار العالمية
العاصفة المدارية "ديكيليدي" تضرب موزمبيق
اليوم 20:43
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
علوم الدار
استقبله منصور بن زايد.. رئيس أوزبكستان يصل إلى الدولة في زيارة رسمية
اليوم 20:32
نواف سلام، المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني يكلف نواف سلام بتشكيل الحكومة
اليوم 20:26
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
علوم الدار
عبدالله بن زايد يستقبل وزير خارجية أوزبكستان ويبحثان تعزيز التعاون الثنائي
اليوم 20:15
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©