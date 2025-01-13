لطيفة بنت محمد تكرّم سايمون سكويب بجائزة قمة المليار متابع

كرمت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، صانع المحتوى سايمون سكويب، من المملكة المتحدة بجائزة «قمة المليار متابع» التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، والبالغة قيمتها مليون دولار أميركي.

تعد هذه الجائزة الأكبر والأغلى عالمياً لصناع المحتوى الهادف، وتهدف إلى تشجيع من يترك محتواهم بصمة إيجابية، ويغير المجتمعات نحو الأفضل، ويصنع أجيالاً قادرة على بناء مستقبل مشرق، كما يسهم في التأثير في صناعة العقول وتعزيز التراحم والتعاطف بين البشر.

جاء ذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من «قمة المليار متابع 2025»، التي نظمها المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، واختتمت فعالياتها اليوم.

وأكدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، أن جائزة «قمة المليار متابع» تجسد التزام دولة الإمارات، بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتوفير بيئة مناسبة للمبدعين والمبتكرين ودعم صناع المحتوى وتمكينهم من إيصال رسائلهم الملهمة إلى العالم.

وأضافت سموها «تلعب صناعة المحتوى الهادف دوراً حيوياً في التأثير الإيجابي في المجتمعات وتحفيز التفكير الإبداعي، ونحن فخورون باحتضان المبادرات المبتكرة التي تشجّع صناع المحتوى من مختلف التخصصات على تقديم أفكار نوعية تسهم في خدمة الإنسانية وإحداث فرق حقيقي ودائم في حياة الأفراد والمجتمعات حول العالم».

وأعربت سموها عن سعادتها بما حققته قمة المليار متابع من نجاح في استقطاب أكثر من 15 ألف محتوى ومؤثر، وكبريات منصات التواصل الاجتماعي العالمية، ما يعكس مكانتها المرموقة التي أصبحت تحظى بها على مستوى العالم، ودورها البارز في تحقيق التميز في صناعة المحتوى وتطوير هذا القطاع الواعد.

وفاز سايمون سكويب، بالجائزة تقديراً لجهوده في تسخير محتواه لمساعدة الناس في تحقيق أحلامهم، مظهراً أن الإرادة القوية يمكن أن تحدث فرقاً حقيقياً، في حياة الآخرين.

ويركز سايمون، على تحفيز قادة المستقبل ودعم المشاريع الاجتماعية التي تعالج القضايا العالمية، ويحظى بمتابعة أكثر من 9 ملايين شخص عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو رائد أعمال بريطاني ومتحدث ملهم، أسس أول شركة في مجال البستنة بعد تركه المدرسة في سن الـ15، قبل أن ينتقل إلى الصين لتطوير أعماله، حيث أسس منصة «HelpBnk» الإلكترونية التي تقدم استشارات تجارية مجانية، وتساعد الناس في تعلم كيفية بدء الأعمال التجارية وتحقيق الأرباح.

وتم اختيار سايمون سكويب، من قبل لجنة تحكيم متخصصة تضم خبراء ومؤثرين عالميين، وهم: صانع المحتوى أحمد الغندور، وصانعة المحتوى براجاكتا كولي، وصانع المحتوى زاكري ديرينيوسك، وصانع المحتوى أمين إمنير، الفائز بلقب صانع الأمل لعام 2024، وصانع المحتوى حسن سليمان، المعروف ب «أبو فلة».

وكانت «قمة المليار متابع» قد استقبلت أكثر من 16 ألف مشاركة من صناع محتوى من حوالي 190 دولة، خلال 3 أسابيع مع اشتراط أن يكون المحتوى مبتكراً وأصليا وغير منقول من مصادر أخرى ومتخصصاً في موضوع محدد، وأن يتوافق مع معايير منصات التواصل الاجتماعي ويحقق تأثيراً إيجابياً في المجتمع.